대전관광공사, 'D-Light 대전 캔들라이트 콘서트' 개최

오는 30일 오후 7시 우암사적공원...무료공연

대전관광공사가 동구로 이전한 것을 기념해 지역 명소인 우암사적공원에서 'D-Light 대전 캔들라이트 콘서트'를 개최한다.

오는 30일 오후 7시에 열리는 콘서트는 리수스 콰르텟이 출연해 영화음악(OST)등 대중적으로 친숙한 곡들을 연주하고 LED 캔들라이트 무대와 고즈넉한 공원 풍경을 통해 시민들에게 특별한 여름밤의 추억을 선사할 예정이다.

공연은 무료로 진행되며, 별도의 티켓 없이 선착순 착석으로 관람할 수 있다. 다만 우천 시 일정이 연기될 수 있으며, 안전하고 쾌적한 관람을 위해 음식물 반입 및 반려동물 동반은 제한된다.

특히 이번 공연은 관람객 참여 이벤트가 마련돼 공연을 찾은 시민은 ▲현장 만족도 조사 참여 ▲대전 야간관광 공식 인스타그램 팔로우 후 공연 사진을 스토리 게시 ▲공연 종료 후 진행되는 관객 포토타임에서 담당자 확인 절차를 거치면, 선착순으로 '꿈돌이 캔들'을 증정받을 수 있다.

대전관광공사 윤성국 사장은 "우암사적공원에서 열리는 이번 캔들라이트 콘서트가 대전의 여름밤을 더욱 매력적으로 빛내고, 시민과 관광객 모두에게 잊지 못할 문화관광 경험이 되기를 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



