“재해 없는 일터”… 부산교통공사, 산업재해 근절 안전대책 보고회 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.28 08:29

고용노동부 ‘안전한 일터 프로젝트’ 연계… 5대 중대재해·폭염 대책 논의

부산교통공사(사장 이병진)는 지난 27일 본사 강당에서 '산업(중대)재해 예방을 위한 분야별 안전대책 보고회'를 열고 산업재해 근절을 위한 실질적 대응책을 논의했다.


이 보고회에는 사장과 노동이사, 임직원 등 300여명이 참석해 △중대재해 동향과 현안 공유 △분야별 특별 안전대책 보고 △한국산업안전보건공단 주관 특별 안전보건교육 등으로 진행됐다.

최근 전국적으로 산업재해 사망사고가 잇따르면서 체계적인 안전 관리 필요성이 커진 상황이다. 공사는 고용노동부가 추진하는 '안전한 일터 프로젝트'와 연계해 △추락 △끼임 △부딪힘 △화재·폭발 △질식 등 5대 중대재해와 폭염 사고 예방 대책을 점검하며 안전의식을 재정비했다.


부산교통공사는 현장 중심의 맞춤형 안전 활동도 강화하고 있다. 정기 점검 외에도 △선로 내 작업 특별 안전점검 △고소 작업대 특별 안전점검 △폭염 대응 노사 합동 현장점검 등을 통해 위험 요소를 사전에 발굴하고 안전사고 발생 가능성을 차단한다는 방침이다.


이병진 사장은 "올해를 산업재해 근절의 원년으로 삼겠다"며 "임직원의 지혜와 경험을 모아 안전 문화를 성숙시키고 재해 없는 일터를 실현하겠다"고 말했다.

부산교통공사가 산업재해 근절 안전대책 보고회를 갖고 기념촬영하고 있다. 부산교통공사 제공

부산교통공사가 산업재해 근절 안전대책 보고회를 갖고 기념촬영하고 있다. 부산교통공사 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

