광명시, 필로티 구조 건축물 화재 예방 점검 실시

아파트 5개 단지, 주거용 건축물 100여동 대상

소화설비, 불연 마감재 사용 여부 등 집중 확인

경기도 광명시는 관내 필로티 구조 건축물을 대상으로 29일부터 31일까지 대대적인 화재 예방 점검을 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 점검은 지난달 발생한 소하동 아파트 화재 사고를 계기로, 화재 시 초기 대응이 어려운 필로티 구조 건축물의 안전 사각지대를 해소하기 위해 이뤄지는 것이다.

점검 대상은 필로티 주차장 구조 아파트 5개 단지와 주거용 건축물 100여 동이다. 주요 점검 항목은 ▲건축물 구조 형태 ▲필로티 주차장 내 스프링클러, 물 분무 등 소화설비 설치 여부 ▲불연·준불연 마감재 사용 여부 ▲건물 노후도에 따른 위험 요소 등이다.

시는 점검 결과 보완이 필요한 부분은 즉시 관리주체와 소유자에게 통보해 개선을 요청할 계획이다. 시는 점검 결과를 토대로 관련 법령 제도 개선, 화재 확산 방지시설 설치 지원 등 후속 조치도 마련할 방침이다.

점검과 관련한 자세한 내용은 아파트의 경우 시청 주택과, 일반 주거용 건축물은 건축과로 문의하면 된다.

박승원 광명시장은 "지난 7월 화재 사고와 유사한 사고가 발생하지 않도록 철저히 대비할 것"이라며 "꼼꼼한 점검과 후속 조치로 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 주거환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





