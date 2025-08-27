박영숙 대구 수성구의원 "청각장애인 공공정보 제공때 수어통역·문자서비스 필수"

대구 수성구의회 박영숙 의원은 지난 26일 수성구의회 제271회 임시회 본회의에서 5분자유발언을 통해 청각장애인의 '알 권리' 보장을 위한 지원 확대를 촉구했다.

박 의원은 "국내 등록장애인 263만명 중 16.8%가 청각장애인이며, 가장 빠르게 증가하는 장애 유형임에도 불구하고 이들을 위한 지원은 여전히 부족하다"고 지적했다.

특히 수성구의 경우 4000여명의 청각장애인이 등록돼있으나, 이렇다 할 지원사업이 없고 지역 수어통역센터에 대한 지원 또한 미흡하다고 강조했다.

이에 박 의원은, 주민생활과 직결되는 공공 정보제공 시 수어통역과 문자서비스를 필수적으로 제공하고, 공공시설 내 스마트 기술을 도입해 청각장애인의 눈높이에 맞는 정보 전달 체계를 마련해야 한다고 밝혔다.

박 의원은 또 "현재 부족한 청각장애인 대상 평생교육 프로그램을 확대하고, 학습 욕구와 특성을 반영한 맞춤형 교육 과정을 정례화해야 한다"며 "정보화 시대에 정보로부터 소외되는 것은 또 다른 차별을 의미한다. 모든 주민이 차별없이 정보에 접근하고, 평생 학습을 통해 잠재력을 발휘할 수 있도록 적극적인 지원이 필요하다"고 말했다.





