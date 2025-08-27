정기명 여수시장, '섬박람회 D-1년' 준비상황 점검

"TF팀 구성…전 행정력 총동원 붐업"

정기명 전남 여수시장은 지난 26일 2026여수세계섬박람회 현안 대책회의를 주재하고 종합지원계획 추진현황과 오는 9월 5일 열리는 'D-365 기념행사' 및 연계 행사 '2025 국제 섬 포럼' 준비 상황을 점검했다.

엑스포컨벤션센터 세미나실에서 열린 이날 회의에는 정 시장을 비롯해 여수시 부시장, 조직위 사무총장, 본부장, 시 간부 공무원 등 관계자들이 참석해 섬박람회 성공 개최를 위한 주요 현안을 논의했다.

섬박람회지원단과 조직위는 추진 경과를 보고하며 육상 교통 대책, 해상 관광(요트) 운영계획, 섬 지역 숙박·음식 대책, D-365 기념행사 준비, 2025 국제 섬 포럼 준비, '섬 방문의 해' 지정 추진 등 핵심 과제를 공유했다.

정 시장은 "D-365 기념행사를 계기로 섬박람회에 대한 국민적 관심과 기대감을 높이고 붐업 분위기를 조성해야 한다"며 "부시장을 단장으로 한 섬박람회 지원 TF팀을 조속히 구성해 운영하고, 전 행정력을 총동원해 성공 개최 기반을 마련하자"고 강조했다.

시는 앞으로도 조직위와 긴밀한 협력을 이어가며 2026여수세계섬박람회를 세계인이 주목하는 글로벌 행사로 성공적으로 이끌어 나가겠다는 방침이다.





