리디 독점 연재작 두 편, 美 '링고 어워드' 후보 올라

美3대 만화 어워드 '링고 어워드'

'상수리나무 아래'

'환멸이 그대를 삼킬지라도'

수상 후보 올라

10월18일 발표

글로벌 콘텐츠 기업 리디 주식회사는 '만타(Manta)'를 통해 독점 연재 중인 작품 두 편이 미국 '링고 어워드(Ringo Awards)' 수상 후보로 선정됐다고 27일 밝혔다.

리디, 글로벌 웹툰 2년 연속 미국 '링고 어워드' 노미네이트.

'링고 어워드'는 '윌 아이스너 어워드(Will Eisner Comic Industry Awards)', '하비 어워드(Harvey Awards)'와 함께 미국 3대 만화 어워드로 꼽힌다. 리디는 지난해에 이어 2년 연속 독점작으로 최종 후보에 올랐다.

올해 후보로 오른 작품은 ▲최우수 웹코믹(Best Webcomic)부문 '상수리나무 아래(Under the Oak Tree)' ▲최우수 유머 웹코믹(Best Humor Webcomic)부문 '환멸이 그대를 삼킬지라도(Dealing with Demons) 총 2편이다.

'상수리나무 아래(Under the Oak Tree)'는 동명의 웹소설을 원작으로 한 작품으로, 원작 단행본이 한국 웹소설 최초로 뉴욕타임즈 베스트셀러에 등재됐다. 웹툰 단행본 역시 미국 아마존 '로맨스 그래픽 노블' 부문 1위에 오른 바 있다. 지난해 일본에서는 연재 6개월 만에 매출 100억원을 돌파했다.

함께 후보에 오른 '환멸이 그대를 삼킬지라도(Dealing with Demons)'는 만타(Manta)에서 선보인 첫 번째 오리지널 판타지 웹툰으로, 독창적인 세계관과 몰입도 높은 스토리, 개성 넘치는 아트워크로 북미 독자들에게 호평받고 있다.

리디 관계자는 "권위 있는 '링고 어워드'에 2년 연속 후보에 오른 것만으로도 벅차고 의미가 크다"며 "앞으로도 다양한 장르를 아우르며 전 세계 독자들에게 사랑받는 콘텐츠를 선보여 나가겠다"고 말했다.

올해 '링고 어워드' 최종 수상작은 오는 10월18일 미국 볼티모어 코믹콘에서 발표될 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



