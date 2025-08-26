본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

경찰, 서울 해군호텔 등 압수수색…해군 유착비리 의혹

변선진기자

입력2025.08.26 19:13

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해군 호텔의 예식장 운영 업체들이 해군과 특혜성 독점 계약을 맺어왔다는 의혹과 관련해 경찰이 강제 수사에 나섰다.


경찰, 서울 해군호텔 등 압수수색…해군 유착비리 의혹
AD
원본보기 아이콘

서울경찰청 반부패수사대는 26일 서울 영등포구의 서울 해군호텔 예식장 등을 압수수색해 내부 자료를 확보하고 있다고 밝혔다.

앞서 해군은 해군호텔 예식장 운영 업체들이 13년간 특혜성 독점 계약을 맺어왔다는 의혹과 관련해 해당 업체들을 경찰에 고발한 바 있다. 서울 영등포구와 경남 진해의 해군호텔 예식장은 각각 특정 업체에 2012년부터 운영을 맡기고 있는데, 두 예식장 수익 배분 비율은 업체 70%, 해군 30%로 알려졌다.


해군이 불리한 구조인데도 해군은 수의계약을 통해 이 업체들의 독점을 보장해준 것으로 파악됐다. 두 업체가 전·현직 해군 관계자들에게 접대한 정황이 담긴 영업비 영수증이 나오기도 했다.


국방부 감사관실도 지난 11일 이와 관련한 감사를 진행하고 있다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"공휴일 2일 줄이자"는 정부… "11일도 적은데?" 민심 들끓는 이 나라 "공휴일 2일 줄이자"는 정부… "11일도 적은데?" ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이제 마지막은 물류센터 뿐"'월급 469만원' 현장서도 밀려나는 청년들

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"오겜·케데헌에 K컬처 열풍"…韓서 카드 '역대 최고액' 썼다

연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아

韓美中 '로봇 올림픽' 금메달은

법사위, 尹 구치소 CCTV 내달 1일 열람 가결…공개 여부는 이견

새로운 이슈 보기