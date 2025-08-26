K배터리 나아가야 할 방향은?…SNE리서치, 내달 KABC 2025 개최

에너지 시장 조사 업체 SNE리서치 내달 17~18일 서울 양재동 엘타워에서 '제16회 코리아 어드밴스드 배터리 컨퍼런스(KABC) 2025'를 개최한다고 밝혔다.

첫날인 17일에는 신영준 가천대 석좌교수가 '한국 이차전지의 현재와 나아갈 길'을 주제로 기조 강연을 하며, 김광주 SNE리서치 대표가 '중국 벤치 마크를 통한 한국 배터리 생존 전략'을 주제로 발표한다.

이어 LG에너지솔루션과 삼성SDI, 중국 배터리 기업 CALB가 각사의 배터리 전략과 차세대 배터리 개발 동향에 대해 발표한다. 미국 배터리산업협회(NAATBatt)의 프레드 리 위원장이 '미국 배터리 산업 정책 분석 및 전망 그리고 기회'라는 주제로 강연도 펼칠 예정이다.

이외에 한화에어로스페이스는 선박용 수소연료전지 및 배터리 시스템 개발 동향을, 이두연 SNE리서치 부사장은 차세대 전지 기술 개발 현황 및 어플리케이션 확대 전략을 발표한다.

이어 18일에는 포스코홀딩스에서 포스코그룹 이차전지 소재 사업, 대주전자재료에서 실리콘 음극재 사업의 개발 방향에 대해 소개한다. 이안나 유안타증권 연구원은 배터리 산업 현황 진단 및 극복 방안을 발표할 예정이다.

이어 엔켐의 오정강 대표가 전해액 업체의 차세대 배터리 전해액 사업 추진 전략을 소개할 예정이다. 이메리스가 고성능 배터리를 위한 전도성 첨가제의 진화, 필에너지가 레이저 기반 제조 장비 기술, 효성중공업이 글로벌 에너지저장장치(ESS) 사업의 이해, LS일렉트릭이 직류분산디지털솔루션에 대해 소개한다.

현재 참가를 원하는 경우 내달 12일까지 SNE리서치 공식 웹사이트를 통해 등록할 수 있다.

SNE리서치 관계자는 "KABC 2025는 급변하는 글로벌 배터리 산업 속에서 한국 기업이 나아가야 할 전략을 논의하는 장"이라며 "참가자들에게 업계 리더들과의 직접 교류 및 인사이트를 얻을 수 있는 소중한 기회가 될 것"이라고 말했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>