본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

익산사랑장학재단, 올해 장학생 274명 선발

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.26 14:28

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 4일~10일 접수…다문화 등 6개 분야

(재)익산사랑장학재단이 내달 4~10일 2025년도 '익산사랑 장학생'을 모집한다.


26일 재단에 따르면 이번 선발은 초·중·고·대학생을 대상으로 진행되며 ▲일반 ▲특별 ▲다자녀 ▲다문화 ▲예체기능 ▲인성 등 6개 분야에서 총 274명을 선발해 장학금을 지급할 계획이다.

익산시청 전경. 익산시 제공

익산시청 전경. 익산시 제공

AD
원본보기 아이콘

신청은 서류를 가지고 시청 7층에 위치한 (재)익산사랑장학재단에 방문하거나 등기우편으로 접수하면 된다. 단, 접수 기간 중 공휴일은 제외된다.

신청 자격과 제출 서류 등 구체적인 내용은 익산사랑장학재단 누리집 또는 익산시청 누리집에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다. 자세한 사항은 (재)익산사랑장학재단으로 문의하면 된다.


(재)익산사랑장학재단은 지난 2007년 출범해 익산사랑장학금, 진로진학 상담, 수도권 행복기숙사 지원 등 다양한 장학사업을 펼쳐왔다. 2009년부터 현재까지 6,240여명의 학생에게 총 60억원 이상의 장학금을 지급하며 지역 교육 발전에 이바지하고 있다.


정헌율 이사장은 "학생들이 경제적 부담 없이 학업에 전념할 수 있도록 돕고자 올해도 익산사랑 장학생을 선발한다"며 "명품교육도시 익산의 미래를 이끌어 갈 우수한 지역 인재들이 꿈을 마음껏 펼칠 수 있도록 교육환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, (재)익산사랑재단은 시민과 기관의 정기·일시 후원으로 운영되며, 후원금은 모두 지역 인재 양성에 사용된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼프, 李대통령에 '피습 사진첩' 건네 李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이제 마지막은 물류센터 뿐"'월급 469만원' 현장서도 밀려나는 청년들

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"오겜·케데헌에 K컬처 열풍"…韓서 카드 '역대 최고액' 썼다

연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아

韓美中 '로봇 올림픽' 금메달은

현실이 된 '기후플레이션'…장바구니부터 중앙은행까지 흔든다

새로운 이슈 보기