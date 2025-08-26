익산사랑장학재단, 올해 장학생 274명 선발

내달 4일~10일 접수…다문화 등 6개 분야

(재)익산사랑장학재단이 내달 4~10일 2025년도 '익산사랑 장학생'을 모집한다.

26일 재단에 따르면 이번 선발은 초·중·고·대학생을 대상으로 진행되며 ▲일반 ▲특별 ▲다자녀 ▲다문화 ▲예체기능 ▲인성 등 6개 분야에서 총 274명을 선발해 장학금을 지급할 계획이다.

신청은 서류를 가지고 시청 7층에 위치한 (재)익산사랑장학재단에 방문하거나 등기우편으로 접수하면 된다. 단, 접수 기간 중 공휴일은 제외된다.

신청 자격과 제출 서류 등 구체적인 내용은 익산사랑장학재단 누리집 또는 익산시청 누리집에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다. 자세한 사항은 (재)익산사랑장학재단으로 문의하면 된다.

(재)익산사랑장학재단은 지난 2007년 출범해 익산사랑장학금, 진로진학 상담, 수도권 행복기숙사 지원 등 다양한 장학사업을 펼쳐왔다. 2009년부터 현재까지 6,240여명의 학생에게 총 60억원 이상의 장학금을 지급하며 지역 교육 발전에 이바지하고 있다.

정헌율 이사장은 "학생들이 경제적 부담 없이 학업에 전념할 수 있도록 돕고자 올해도 익산사랑 장학생을 선발한다"며 "명품교육도시 익산의 미래를 이끌어 갈 우수한 지역 인재들이 꿈을 마음껏 펼칠 수 있도록 교육환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, (재)익산사랑재단은 시민과 기관의 정기·일시 후원으로 운영되며, 후원금은 모두 지역 인재 양성에 사용된다.





