본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

여수시, 1인 식사 가능 '혼밥 식당' 모집한다

호남취재본부 허선식기자

입력2025.08.26 11:33

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

선정 업소에 홍보·지원 혜택 제공
1인 가구·관광객 불편 해소 기대

전남 여수시(시장 정기명)는 1인 가구와 혼자 여행하는 관광객이 증가하는 추세에 맞춰 관내 일반음식점을 대상으로 1인 식사 가능 음식점 지정을 위한 '혼밥 식당' 모집을 진행하고 있다고 26일 밝혔다. 모집 기간은 오는 9월 19일까지다.


시는 여수 대표 먹거리인 게장정식, 갈치조림, 서대회무침 등을 1인분으로 제공할 수 있는 업소를 우선 발굴ㆍ지정할 계획이다. 단, 카페와 술집·주점 형태의 일반음식점은 제외된다.

여수시 청사 전경.

여수시 청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

선정된 업소는 시 누리집과 여수관광 통합 앱 '여수엔'을 통해 홍보되며, 향후 1인 식탁 보급사업 추진 시 우선 혜택을 받는다.

신청은 9월 19일까지 방문, 팩스, 등기우편을 통해 접수 가능하며, 자세한 내용은 여수시 누리집에서 확인하면 된다.


시 관계자는 "이번 '혼밥 식당' 지정을 통해 1인 가구와 홀로 여수를 찾는 여행객들이 여수의 맛을 편리하게 즐길 수 있기를 기대한다"며 "시민과 관광객의 불편을 줄이고 다양한 관광 수요에 대응해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 대통령, 즉석 선물 "펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이제 마지막은 물류센터 뿐"'월급 469만원' 현장서도 밀려나는 청년들

한미 정상 가운데 '씬스틸러' 정체…전업주부 출신 '닥터 리'

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아

일부 연어장·게장서 식중독균 검출…"온라인 판매 제품 섭취 주의"

李 대통령과 악수한 트럼프손등 큰 멍에 건강 이상설 또

대한항공, 70兆 대미투자…보잉 항공기 103대 도입

새로운 이슈 보기