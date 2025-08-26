한투운용, 엔비디아 편입한 ACE ETF 2종 추천

한국투자신탁운용은 오는 28일 실적 발표를 앞둔 엔비디아 투자 전략으로 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF와 ACE 엔비디아밸류체인액티브 ETF 등을 활용할 수 있다고 26일 제안했다.

ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF는 한국투자신탁운용이 2022년 11월 선보인 단일종목형 상품이다. 대표적인 미국 기술주 기업 엔비디아와 함께 국채 및 통화안정증권에 투자한다. 전날 기준 엔비디아 편입비중은 30%로 국내 상장된 ETF 중 엔비디아 편입비중이 가장 높다.

ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF의 장점은 낮은 변동성이다. 일별 수익률 기준으로 집계한 엔비디아의 연간 변동성은 50.55%이지만 같은 기간 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF의 2025년 연간 변동성은 18.55%에 불과했다. 해당 ETF의 최근 1년과 6개월, 그리고 연초 이후 수익률은 각각 18.59%, 12.52%, 10.48%를 기록했다. 성장성 높은 엔비디아에 투자하고 싶지만 높은 변동성을 견디기 어려운 투자자에게 적합한 상품이다. 개별 종목과 채권을 3 대 7 비율로 투자하는 만큼 퇴직연금 계좌에서도 100% 투자할 수 있다.

ACE 엔비디아밸류체인액티브 ETF는 한국투자신탁운용이 지난해 6월 상장했다. 2023년 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF를 시작으로 한 밸류체인액티브 ETF 시리즈로, 엔비디아와 엔비디아 관련 밸류체인 기업에 투자한다. 전날 기준 해당 ETF의 엔비디아 편입비는 23.30%이며, 엔비디아 외에 브로드컴과 SK하이닉스, TSMC, ASML, 마이크론 등도 포트폴리오에 포함돼 있다.

ACE 엔비디아밸류체인액티브 ETF의 장점은 '빠른 시장 대응'이다. 인공지능(AI) 반도체 산업을 주도하는 엔비디아에 집중 투자하는 동시에 엔비디아 밸류체인 기업을 선별해 투자한다. 종목 선별 시에는 한국투자신탁운용이 자체 개발한 자연어처리(NLP) 모델 등을 활용하며, 액티브 ETF인 만큼 시장 변화 시 수시 자산재배분(리밸런싱)을 통해 빠르게 편입 종목을 교체한다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "ACE ETF는 장기 성장성을 보유한 분야에 투자하는 상품을 다양한 투자 수요에 맞춰 선보이고 있다"며 "AI 반도체 생태계를 이끄는 엔비디아 투자 또한 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF와 ACE 엔비디아밸류체인액티브 ETF 등 ACE ETF를 통해 성향에 맞춰 선택할 수 있다"고 말했다.

ACE ETF는 모두 실적배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다. 또한 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.





