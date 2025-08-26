본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정부부처

金총리 "한미동맹 '군사→경제' 확대…의미있는 진전"

손선희기자

입력2025.08.26 08:52

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김민석 국무총리는 26일 이재명 정부 첫 한미 정상회담에 대해 "한미동맹을 군사뿐만 아니라 조선업·제조업 등 경제 분야까지 확장해 실질적 협력을 강화해 나가기로 했다"며 "한·일 정상회담에 이어 의미 있는 진전이 있었다"고 평가했다.


김민석 국무총리가 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에 참석, 발언하고 있다. 2025. 8.26 조용준 기자

김민석 국무총리가 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에 참석, 발언하고 있다. 2025. 8.26 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 제38회 국무회의를 주재하고 모두발언을 통해 "양 정상은 급격한 국제질서 변화에 함께 대응하고, 특히 한반도 평화구축과 비핵화를 위해 함께 노력해 나가기로 뜻을 모았다"며 이같이 말했다.

김 총리는 특히 "(이번 한미 정상회담 개최는) 내란 극복에도 또 하나의 고개를 넘은 의미가 있다"면서 "온 국민과 함께 국익을 걸고 외교 총력전을 벌인 (이재명) 대통령님과 관계자들에게 응원과 치하의 박수를 보낸다"고 말했다. 이어 "외교부를 중심으로 관계부처는 후속 조치에 만전을 기해 주기 바란다"고 당부했다.


한편 이날 오후 당 대표 선출을 앞둔 국민의힘과 관련해 김 총리는 "'국정운영의 동반자'인 여·야 국회를 존중하고 협력하는 것은 민주주의의 기본 원칙이자 정부의 책무"라며 "각 부처 장관들은 이 점을 유념해 국회와 더욱더 긴밀하게 협력하고 경청하면서 업무에 임해 달라"고 당부했다. 아울러 간담의 폭우와 관련 "비 피해와 산사태 피해가 없도록 관계부처에서 각별히 특별하게 챙겨달라"고 주문했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스마트 강군으로 육성" [속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

한미 정상 가운데 '씬스틸러' 정체…전업주부 출신 '닥터 리'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

극비리 워싱턴 갔다는 전한길 "尹 인권유린 알리겠다"

"펜 멋져, 가져갈 거냐" 트럼프 돌발요청李 대통령, 즉석 선물

"무리한 발주 제동" 공사비·기간 이의제기권…발주처 외면 못한다

새로운 이슈 보기