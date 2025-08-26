美 인텔 "정부 지분 보유, 해외 매출·보조금 확보에 부담"

정부 지분 보유…사업 전반 리스크 우려

해외 추가 규제·지분 가치 희석 가능성도

미국 반도체 기업 인텔은 도널드 트럼프 행정부의 지분 확보가 "사업 전반에 리스크가 될 수 있다"고 밝혔다. 미국 정부의 지분 참여가 해외 매출 위축은 물론 향후 보조금 확보 능력까지 영향을 미쳐 사업 전반에 위험 요인이 될 수 있다고 우려했다.

인텔은 25일(현지시간) 미 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 이번 미국 정부의 투자가 불러올 수 있는 잠재적 문제를 지적했다.

트럼프 행정부는 지난 22일 인텔 보통주 4억3330만 주를 주당 20.47달러에 매입하기로 했으며, 총 투자액은 89억달러로 지분율은 약 10%에 달한다. 이 가운데 57억달러는 이미 배정됐으나 지급되지 않았던 반도체지원법(CSA) 보조금에서 충당되고, 나머지 32억달러는 보안 칩 생산을 위한 별도 지원금으로 마련된다.

인텔은 우선 정부 지분 참여가 해외 매출에 부담을 줄 수 있다고 우려했다. 미국 정부가 주요 주주가 되면 해외에서 추가 규제를 받을 수 있고, 현지 보조금 수령에도 제약이 생길 수 있다는 것이다. 실제로 인텔은 지난해 전체 매출의 76%를 해외에서 올렸으며 중국 비중만 29%에 달한다.

이번 투자가 완료되면 미 정부는 지분 8.92%를 보유한 블랙록을 제치고 인텔 최대 주주가 된다.

인텔은 또 미 정부에 발행되는 주식이 시장가보다 할인된 가격에 책정돼 기존 주주의 지분 가치가 희석될 수 있다고 지적했다. 정부의 매입가는 주당 20.47달러로, 지난 22일 종가(24.80달러)보다 약 20% 낮았다.

아울러 인텔은 정부가 법률·규제 측면에서 갖게 되는 막강한 추가 권한이 회사의 의사결정을 제약할 수 있으며, 이는 주주 이익에 부합하는 거래 추진을 제한할 수 있다고 덧붙였다.

인텔은 또 이번 거래가 소송이나 정치적·공적 감시를 불러올 수 있으며, 워싱턴의 정치 지형 변화에 따라 거래가 무효화되거나 주주들에게 추가 리스크를 초래할 가능성도 있다고 우려했다.

트럼프 대통령은 이번 합의를 "미국을 위한 위대한 거래"라 스스로 평가했으며 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)는 이날 상무부가 월요일 공개한 영상에서 "정부가 주주가 되는 것을 매우 환영한다"고 말했다.





