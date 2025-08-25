본문 바로가기
'에너지 슈퍼위크' 열렸네… 부산시, 기후산업국제박람회·글로벌 에너지 장관회의 개최

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.25 09:38

슈퍼 에너지의 주간을 아시나요?


부산시가 25일부터 29일까지 5일간 '에너지 슈퍼 위크'를 연다. 장소는 벡스코와 누리마루 등이다.

이번 행사는 2025 기후산업국제박람회와 3개의 글로벌 에너지 장관회의가 동시에 열리는 초대형 국제무대다. 국제에너지기구(IEA)와 세계은행(WB)이 공동 개최한다. 부산시는 이번 행사를 통해 기후 기술 비즈니스 중심지로 도약한다는 구상이다.


기후산업국제박람회는 오는 27일부터 29일까지 벡스코에서 열린다. 산업통상자원부, 부산시, CF연합, 대한상의 등이 함께한다. 에너지 장관회의는 APEC 에너지 장관회의(2728일), 청정에너지(CEM)·미션이노베이션(MI) 장관회의(2527일)로 구성된다. 모두 부산에서 진행된다. 40여 개국 정책 결정자와 전문가들이 참석해 청정 전력, 전력망, 인공지능, 탄소중립을 논의한다.


박람회 주제는 '에너지 포 AI & AI 포 에너지'다. 에너지와 인공지능의 융합, 청정에너지, 전력망 혁신을 다룬다. 12개 글로벌 학술회의와 6개 전시관에서 540여 개 기업과 기관이 최신 기술과 제품을 공개한다. 부산 수소동맹관과 환경에너지관에는 지역 기업도 참여한다. 채용 설명회, 구매 상담회, 청년 라이브 등 50여 개 부대행사도 열린다.

박형준 시장은 26~27일 주요 일정에 참석한다. 합동 환영 만찬, 개막식, 글로벌 에너지 원탁회의 등이다.


환영 만찬은 26일 오후 7시 영화의전당에서 진행된다. APEC, CEM, MI 장관급 인사 80여 명과 정부 대표단 120여명, 국내외 인사 100여명 등 300여명이 모인다.


27일 정오 벡스코 그랜드볼룸에서 개막식이 열린다. 국무총리 개회사를 시작으로 파티 비롤 IEA 사무총장, 미셸 패트론 마이크로소프트 ECS 정책 총괄이 기조연설을 맡는다. 개막식 직후에는 '더 롤 오브 비즈니스 포 어 서스테이너블 퓨처'를 주제로 원탁회의가 이어진다.


같은 날 오후에는 학술회의가 열린다. 주제는 '인공지능과 에너지 전환'이다. 홍익대 유종민 교수, 미션이노베이션 조르자 람벨리 디렉터, LG CNS 조헌혁 담당이 발표자로 나선다. 서울대 홍종호 교수가 좌장을 맡아 각계 전문가들과 토론한다.


27일 밤에는 광안리 해변에서 드론 라이트쇼가 펼쳐진다. 기후 위기 경각심과 환경 메시지를 담는다.


시민은 현장 등록만 하면 무료로 입장할 수 있다. 세부 일정과 프로그램은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.


박 시장은 "부산은 분산 에너지 특구, 수소 클러스터, CCUS, 친환경 선박, 스마트 항만 등 혁신 사업을 추진해왔다"며 "이번 행사가 부산을 미래에너지 전환의 글로벌 플랫폼으로 올려세울 것"이라고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
