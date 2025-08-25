본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전시, 도시철도 공사로 '버스전용차로' 단속 유예 구간 확대

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.25 09:30

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2호선 13공구 공사 영향…2026년 12월까지 한시 적용

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전도시철도 2호선 13공구 건설공사로 차로 폭이 축소됨에 따라 버스전용차로 단속 유예 구간이 확대 시행된다.


이에 따라 대전로 삼성네거리 ~ 효동네거리, 중앙로 중구청 네거리 ~ 대전역 네거리 구간을 버스전용차로 단속 유예 대상으로 확대했다.

단속 유예 기간은 오는 2026년 12월 31일까지이며, 공사 진행 상황에 따라 연장될 수 있다. 시는 공사 차량의 잦은 진·출입과 도로 폭 축소로 인한 정체를 완화하기 위한 한시적 조치라고 설명했다.

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

원본보기 아이콘

이번 조치로 단속 유예 구간은 기존 ▲천변고속화도로 당산교 ~ 신탄진 진출입로 ▲계족로 읍내삼거리 ~ 중리네거리 ▲계백로 정림삼거리 ~ 도마삼거리에 더해 ▲대전로 삼성네거리 ~ 효동네거리, 중앙로 중구청 네거리 ~ 대전역 네거리 등이며, ▲도안대로(유성네거리 ~ 도안네거리) 전용차로는 지난 4월 25일 자로 폐지됐다.


남시덕 대전시 교통국장은 "도시철도 공사로 인한 교통 불편을 줄이기 위해 버스전용차로 단속을 한시적으로 유예한다"며 "향후 공사 진행 상황에 따라 유예 구간과 기간이 조정될 수 있으니, 자세한 내용은 대전시 홈페이지에서 확인해 달라"고 당부했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기