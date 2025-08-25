역대 최대 규모 '9월 동행축제' 개막…온누리상품권 환급 등 혜택 '풍성'

2만9000개사 참여…온·오프라인 할인전

전통시장·백화점·면세점 연계 이벤트

상생소비복권·온누리 환급으로 소비 촉진

중소벤처기업부는 소상공인과 함께하는 전국 단위 소비 촉진 행사인 '9월 동행축제'를 한 달간 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 동행축제는 내수 소비를 전국적으로 빠르게 활성화하기 위해 역대 최대 규모인 온·오프라인 소상공인 2만9000개사가 참여한다. 온·오프라인 우수 소상공인 제품 할인전, 상생소비복권 등의 다양한 경품 이벤트가 진행되며 전국 각지의 다채로운 지역 행사도 열린다.

우선 지마켓·무신사 등 온라인 쇼핑몰에서 2만6000여개 제품이 타임딜·단독딜을 통해 최대 30%까지 할인 판매된다. 아마존·타오바오 등 8개 글로벌 쇼핑몰에서도 국내 소상공인 제품 400개사의 할인 판매를 진행하여 우수 소상공인 제품의 해외 진출도 함께 지원한다. 오아시스·그립 등 9개 플랫폼에서 실시간 라이브커머스 방송을 통해 소상공인 제품의 판매와 홍보를 지원한다. 5월 동행축제에서 선정된 동행축제 대표 소상공인 제품인 '동행제품100'을 롯데온·쿠팡 특별기획전을 통해 선보인다.

오프라인 판매전도 열린다. 개막식을 시작으로 축제 기간 전국 144곳에서 문화공연·체험행사 등과 연계한 전통시장·야시장·지역축제·소상공인 판매전이 순차적으로 열려 다채로운 볼거리와 즐길거리를 제공한다. 인천국제공항 내 판판면세점 4개소와 현대백화점, 행복한백화점 등 중소기업 제품 전용판매장 6곳에서 700여개 제품 할인 및 프로모션 이벤트를 진행한다. 롯데백화점(잠실, 부산) 신세계백화점(부산) 등에서도 소상공인 제품 특별 판매전이 열리며 구매 고객 대상 온누리 상품권 증정이벤트도 준비돼 있다. 전국 200개 동네슈퍼는 공동 세일전을 열어 30여개 품목을 할인 판매한다.

지역 상권의 핵심인 전통시장과 골목상권의 매출 증진을 위한 이벤트도 마련됐다. 지난해보다 카드소비액이 늘었을 경우 증가액의 일부를 돌려주는 상생페이백과 함께 상생소비복권도 진행된다. 상생소비복권은 전국의 전통시장 및 소상공인 매장 등에서 누적 5만원 이상 카드 결제를 할 시 추첨을 통해 총 10억원 상당의 당첨금을 디지털 온누리상품권으로 제공한다.

온누리상품권 환급행사도 함께 진행된다. 디지털 온누리상품권을 사용하면 결제액의 10%까지 환급받을 수 있으며 특별재난지역 49곳의 전통시장·골목형 상점가에서 사용한 결제액에 대해서는 20% 환급률이 적용된다.

민간플랫폼 역시 상생의 가치를 실현하기 위해 동행축제와 함께한다. 공영홈쇼핑·엔에스홈쇼핑 등 7개 TV홈쇼핑사에서는 상생기획전을 진행한다. 카카오는 10%의 동행축제 기획전 할인쿠폰(최대 3000원)을 지원하고, 배달의민족은 제주 지역과 특별재난지역 포장 주문 시 5천원의 픽업서비스 할인 쿠폰을 제공한다.

비씨·KB국민·NH농협 등 7개 카드사는 백년가게·온누리가맹점·전통시장 이용 소비자들을 대상으로 특별이벤트를 진행한다.

이 밖의 동행축제 관련 정보는 동행축제 누리집과 카카오톡 '동행축제' 채널을 통해 확인할 수 있다.

한성숙 중기부 장관은 "동행축제는 국민과 소상공인분들께서 만들어가는 상생의 장으로 이번 동행축제가 내수 소비 회복세를 더욱 공고히 하는 계기가 됐으면 한다"며 "국민들께서 그 속에 담긴 소소한 이야기와 정성을 함께 나누시길 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



