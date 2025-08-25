세종시, 차별 없이 공정한 행복일터 '인증기업 세 곳 선정'

노사상생지원금 800만원 지급

세종시는 고용 평등을 실천하고 행복한 근로환경을 조성한 ㈜케이이알과 ㈜한국소스, 행복한사람들 등 3개 사업장을 세종형 행복일터로 선정했다고 25일 밝혔다.

세종형 행복일터는 차별 없는 근로환경을 조성하고, 공정한 고용원칙을 확립한 우수기업을 발굴·지원하는 사업이다.

앞서, 시는 3년 이상 정상 운영 중이며 결격사유에 해당하지 않는 지역 내 사업장을 대상으로 행복일터 신청을 받았고, 4개 분야 12개 세부 평가지표로 서면평가와 발표평가를 거쳐 최종 3개 사업장을 선정했다.

선정된 기업에는 행복일터 우수기업 인증서와 인증현판을 수여하고, 자부담 80만원을 포함해 기업당 800만원 노사상생지원금이 지급된다. 지원금은 교육과 상담, 연찬회, 홍보 책자 제작 등 노사 상생 목적으로 사용할 수 있다.

권오수 기업지원과장은 "행복일터 인증기업은 차별 없는 공정한 일터와 노사 상생 문화 실천을 위해 노력한 지역 대표 기업"이라며 "행복일터 사업으로 근로자와 기업이 함께 성장하는 건강한 기업문화를 확산하겠다"고 말했다.





