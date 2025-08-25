본문 바로가기
2분기 보험사 연체율 0.83%…홈플 사태 여파로 급등

최동현기자

입력2025.08.25 06:01

대출잔액 265조4000억원…전분기比 2조4000억원↓
부실채권비율 1%…전분기比 0.08%P↑

2분기 보험사 대출채권 잔액이 전분기 대비 감소했지만 연체율은 급등한 것으로 나타났다. 홈플러스 대출채권이 반영된 영향이다.


25일 금융감독원이 발표한 '2025년 6월 말 보험사 대출채권 현황'에 따르면 보험사 대출채권 잔액은 265조4000억원으로 전분기와 비교해 2조4000억원 줄었다.이 기간 가계대출은 134조4000억원으로 5000억원 감소했고 기업대출은 131조원으로 1조9000억원 줄었다.

2분기 보험사 연체율 0.83%…홈플 사태 여파로 급등
가계대출 중 보험계약대출은 70조3000억원으로 전분기 대비 4000억원 감소했다. 주택담보대출은 52조3000억원으로 1000억원 증가했다. 기업대출 중 대기업 대출은 45조3000억원으로 전분기 대비 1조1000억원 줄었다. 중소기업 대출은 85조6000억원으로 9000억원 감소했다.


대출 연체율은 0.83%로 전분기 대비 0.17%포인트 상승했다. 가계대출은 0.8%로 0.01%포인트 상승했고 기업대출은 0.85%로 0.25%포인트 급등했다. 기업대출의 경우 홈플러스 대출채권이 2분기부터 연체채권(1개월 이상)으로 계상되면서 연체율이 크게 올랐다.


부실채권비율은 1%로 전분기와 비교해 0.08%포인트 올랐다.

금감원 관계자는 "경기회복 지연과 특정 홈플러스 연체 발생 등으로 보험사 대출채권 연체율 상승세가 지속되고 있다"며 "향후 연체·부실 확대에 대비해 보험사의 손실흡수능력 확충과 건전성 관리 강화를 지도할 것"이라고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
