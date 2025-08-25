문체부, 지역 관광사업체 성장 돕는다…'관광두레' 사업설명회

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 25일 서울 콘래드호텔에서 '2025 두레함께데이(DAY)'를 개최한다고 밝혔다.

두레함께데이는 관광두레 주민사업체의 판로 개척과 교류 확대 등 관광두레의 지속적인 성장을 도모하기 위한 사업 설명회다. 관광두레는 지역 주민 공동체가 숙박, 식음, 기념품, 여행, 체험 등의 분야에서 지역 고유의 특색을 지닌 관광사업체를 창업하고 주도적으로 운영할 수 있도록 지원하는 정책 사업이다. 2013년에 시작해 현재 50개 기초지자체에서 235개의 주민사업체를 육성·지원하고 있다.

관광두레 사업설명회가 열리기는 이번이 처음이다. 관광두레 주민사업체와 여행사, 온라인여행사(OTA) 등 124개사 250여 명이 참여한다. 관광두레 정책 사업에 대한 여행업계의 이해와 관심을 높일 수 있도록 주민사업체 지원제도와 상품화 지원에 대한 설명회와 함께 관광두레 식음 상품과 기념품을 소개하는 전시 공간도 마련될 예정이다.

문체부는 두레함께데이를 통해 주민사업체와 여행사 간 사업 계약이 성사되면 이와 연계해 관광두레 여행상품 모객 등 주민사업체 운영 상품의 판매를 활성화하는 후속 지원사업(9~12월)을 이어갈 계획이다.

문체부 김근호 관광산업정책관은 "이번 행사는 관광두레가 지향하는 지속 가능한 지역관광을 위해 주민사업체와 여행업계가 처음으로 함께하는 매우 뜻깊은 자리"라며 "두레함께데이가 주민사업체와 여행업계 간 지역관광 활성화를 위한 협력과 상생의 장으로서 자리매김하기를 기대한다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>