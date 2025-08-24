서초구, 양재천 다리 밑이 미디어아트 예술관으로 변신

주민 야간산책에 ‘빛과 예술’ 더해

서울 서초구(구청장 전성수)가 양재천을 찾은 주민들에게 특별한 야간문화 체험을 제공하고 있다. 구는 지난 18일부터 양재천 영동2교 교각 하부에 미디어아트 영상을 상영하며 어두운 다리 밑 공간을 환하게 밝히고 있다고 24일 밝혔다.

이번 미디어아트 전시는 첨단 기술과 예술을 결합해 새로운 문화적 감각을 선사하려는 취지로 추진됐다. 상영 콘텐츠는 총 5종으로, 일몰부터 밤 11시까지 약 5분 길이의 영상이 순환 송출된다.

3차원 영상에는 다리 구조에 따라 흐르는 물결을 구현한 ‘파도’, 착시 기법으로 꽃이 피어나는 장면을 담은 ‘블루밍’, 신사임당의 ‘초충도’를 모티브로 한 곤충·식물 영상이 포함됐다. 또한 2차원 영상으로는 반 고흐의 명화가 스크린을 채운다. 세밀한 붓터치와 색감을 확대해 체험할 수 있는 ‘해바라기’ 영상, 고요한 ‘별이 빛나는 밤’을 재현한 영상은 다리 밑을 갤러리로 바꾸어 놓는다.

서초구는 이번 사업을 통해 양재천 산책로가 단순한 휴식 공간을 넘어 문화와 예술이 공존하는 생활문화 거점으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

앞서 구는 양재천 매헌다리에 주민 사연을 영상으로 제작해 상영하는 ‘이야기가 있는 양재천 다리’ 프로그램을 선보여 호응을 얻은 바 있다. 일상의 따뜻한 이야기나 프러포즈 장면을 영상으로 담아내 주민들에게 공감을 전했다.

전성수 서초구청장은 “기술과 예술이 융합된 미디어아트를 통해 도심 속 공간을 전시장으로 물들이겠다”며, “앞으로도 주민들이 일상에서 예술을 가까이 느낄 수 있는 고품격 문화도시를 만들어 가겠다”고 밝혔다.





