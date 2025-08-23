트럼프 의회장악 유지 목적…텍사스, 선거구 조정 사실상 확정

연방하원 5석 추가 시도

민주당, 캘리포니아서 맞불 추진

미국 공화당이 내년 연방의회 선거의 승리를 위해 텍사스주에서 추진한 선거구 조정이 사실상 확정됐다.

23일(현지시간) 미국 텍사스주 오스틴 주 의사당에서 한 시위자가 "파시스트들(Fascists)"이라고 외치며 손짓하고 있다. 이날 상원 회기에선 주 내 38개 연방 하원의원 선거구를 재조정하는 법안이 통과됐다.

23일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 이날 텍사스주 상원은 공화당이 내년 선거에서 연방 하원에 5석을 더 확보할 수 있도록 조정한 선거구 개편안을 승인했다.

민주당 의원 약 50명은 선거구 조정에 반대하며 2주간 텍사스주를 떠나 정족수 미달에 따른 표결 무산을 시도했다. 하지만 민주당 '텃밭'인 캘리포니아도 선거구 조정을 시도하며 맞불을 놓자 18일 의회로 복귀해 표결에 참여했다.

공화당이 다수인 텍사스 주의회에서 이번 안건은 하원과 상원을 빠르게 통과했고, 공화당 주요 인사인 그레그 애벗 주지사의 서명만 남은 상태다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 내년 중간선거에서 공화당의 하원 장악 및 자신의 영향력 유지를 위해 텍사스주에 선거구 조정을 압박해왔다.

중간선거는 내년 11월 3일 열린다. 연방 상원의석 100석 중 35석, 연방 하원 435석 전체를 놓고 진행되는 선거의 결과는 트럼프 대통령의 국정운영에 대한 중간평가 의미를 지닌다. 현재 연방의회 의석 분포를 보면 공화당은 하원과 상원에서 민주당에 근소하게 앞서고 있다.

민주당은 공화당의 의석 추가 시도에 맞서 캘리포니아에서 개빈 뉴섬 주지사를 주축으로 민주당에 유리한 선거구 조정을 추진 중이다. 캘리포니아 주의회에서는 민주당이 연방 하원 5석을 더 확보할 수 있도록 하는 선거구 조정안이 지난 18일 발의됐고, 오는 11월 주민 투표가 열릴 계획이다.





