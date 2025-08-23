본문 바로가기
이동환 고양시장, ‘SILVER 바리스타 양성교육 협약식’서 핸드드립 시연

이종구기자

입력2025.08.23 15:49

이동환 고양특례시장이 지난 22일 고양시새마을회에서 열린 실버 바리스타 양성교육과정 협약식에 참석해 인사말을 하고, 바리스타 핸드드립을 시연했다.

이동환 고양특례시장이 지난 22일 고양시새마을회에서 열린 실버 바리스타 양성교육과정 협약식에 참석해 바리스타 핸드드립을 시연하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 지난 22일 고양시새마을회에서 열린 실버 바리스타 양성교육과정 협약식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 지난 22일 고양시새마을회에서 열린 실버 바리스타 양성교육과정 협약식을 진행하고 있다. 고양특례시 제공

고양실버인력뱅크가 주최한 이날 행사에서 고양시와 미루꾸커피(대표 김부건)는 지속 가능한 고령친화 일자리 창출을 위해 상호 협력을 다졌다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
