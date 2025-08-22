본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

무안군 '온기나눔 온데이'운영…어르신 맞춤형 서비스

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.22 17:27

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민·관 협력 '찾아가는 자원봉사의 날' 운영

무안군이 지역어르신들의 건강한 일상과 돌봄을 이어가는 '온기나눔 온데이'를 진행해 호응을 얻고 있다.무안군 제공

무안군이 지역어르신들의 건강한 일상과 돌봄을 이어가는 '온기나눔 온데이'를 진행해 호응을 얻고 있다.무안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 무안군은 지역 어르신들의 건강한 일상과 따뜻한 돌봄을 지원하기 위해 마을 경로당을 직접 찾아가 안전 및 복지 서비스를 제공하는 '온기나눔 온데이'프로그램을 운영하고 있다고 21일 밝혔다.


이번 프로그램은 무안군 자원봉사센터의 특화사업으로, 정기적으로 마을 경로당을 방문해 ▲교통 및 화재 예방 안전교육 ▲이·미용 서비스 ▲반려화분 만들기 ▲복지 상담 등 다양한 맞춤형 서비스를 펼치며 어르신들의 호응을 얻고 있다.

특히 관내 간호학과·이미용학과 대학생 자원봉사 동아리와 재능기부 봉사자들이 참여해 지역사회 돌봄의 온기를 확산시키는 데 힘을 보태고 있다. 활동에 참여한 한 대학생 자원봉사자는 "작은 정성이지만 어르신들의 환한 웃음을 보며 큰 보람을 느꼈다"고 소감을 전했다.


장영선 무안군 사회복지과장은 "앞으로도 다양한 지역 자원을 연계한 주민 체감형 복지서비스를 지속적으로 추진해 나가겠다"며 "군민 모두가 따뜻한 공동체 속에서 생활할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.


한편, 무안군 자원봉사센터는 주민 참여 확대를 위해 다양한 프로그램을 운영 중이며, 참여 신청은 1365 자원봉사 포털을 통해 가능하다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

포스코이앤씨, 3주만에 공사 재개… 안전은 괜찮나?

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

'흠뻑쇼'에 빠진 공무원들…티켓 꿀꺽에 무단관람 적발도

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

'기적의 살 빼는 약' 위고비, 이젠 간도 치료한다

새로운 이슈 보기