본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

"제품 추천하면 수익금 지급"…CJ올리브영, 고객 참여형 '쇼핑 큐레이터' 론칭

박재현기자

입력2025.08.22 09:12

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

링크 클릭 후 24시간 내 구매 시
판매 금액의 최대 7%, 콘텐츠 수익금으로 지급

CJ올리브영이 고객 참여형 제휴 프로그램 '올리브영 쇼핑 큐레이터'를 론칭한다고 22일 밝혔다.


올리브영 쇼핑 큐레이터는 고객이 올리브영 앱에서 추천하고 싶은 상품을 선택해 공유 링크를 생성하고, 이를 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 채널로 소개해 판매가 이뤄질 경우 수익을 얻는 제도다.

CJ올리브영이 고객 참여형 제휴 프로그램 '올리브영 쇼핑 큐레이터'를 론칭한다고 22일 밝혔다. CJ올리브영 제공

CJ올리브영이 고객 참여형 제휴 프로그램 '올리브영 쇼핑 큐레이터'를 론칭한다고 22일 밝혔다. CJ올리브영 제공

AD
원본보기 아이콘

링크 클릭 후 24시간 내 구매가 발생하면 판매 금액의 최대 7%가 콘텐츠 수익금으로 지급된다. 링크에서 추천 상품을 바로 구매하는 경우엔 7%, 링크를 활용했지만 추천 상품이 아닌 다른 상품을 구매하는 경우는 3%의 수익금을 지급한다. 수익금 전액은 올리브영이 부담한다.


올리브영 쇼핑 큐레이터를 활용하면 고객은 '나노 인플루언서'로 활약하게 된다. 개인의 경험과 진정성이 묻어나는 추천을 담아 자발적으로 상품을 바이럴하게 된다. 올리브영은 이를 통해 소규모 브랜드들이 효과적으로 온라인상에 노출되고 인지도를 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.


참여 방법은 간단하다. 올리브영 앱 내 전용 페이지에서 '큐레이터 활동 시작하기'를 누르고 약관에 동의하면 누구나 활동할 수 있다. 추천 상품을 고르면 개인별 고유 URL이 발급된다.

한편 올리브영은 론칭을 기념해 다음 달 30일까지 처음으로 수익금 정산을 신청한 고객 중 수익금 상위 103명을 선정해 경품을 제공한다. 1~3위에게는 '다이슨 에어랩 스타일러'를, 100명에게는 CJ ONE 5만 포인트를 증정한다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

메타 초지능 연구소, 인재 영입 중단…"탄탄한 구조 구축 단계"

10분 안에 턱걸이 50개·팔굽혀펴기 100개…美 장관들 때아닌 챌린지 열풍

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기