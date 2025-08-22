신라모노그램 강릉, 반려견 동반 객실 전용 패키지 출시

강아지 편의와 안전 시설 갖춘 펫 객실 운영

신라모노그램 강릉은 반려동물과 함께 휴가를 즐기는 '펫팸족(Pet+Family)' 증가하는 점을 고려해 강아지 동반 입실이 가능한 '펫 객실'을 운영하고, 전용 패키지를 출시한다고 22일 밝혔다.

신라모노그램 강릉 레지던스 펫 객실. 신라모노그램 강릉 제공

펫 객실은 신라모노그램 강릉 레지던스의 디럭스룸, 코너 스위트 룸, 주니어 스위트 룸 등 다양한 객실 타입에 42개실 규모로 운영한다. 객실 내 강아지 편의와 안전을 위해 공통 어메니티로 출입문 현관 안전펜스, 펫 전용 침대, 논슬립 슬라이드, 배변 패드 등을 비치했다.

펫 객실을 이용하는 고객에게는 신라모노그램 에코백, 물티슈, 강아지 간식, 물 그릇 등 선물도 증정한다.

펫 객실 전용 패키지 '코지 위드 마이 펫(Cozy with My Pet)' 상품도 있다. 구성은 반려견 동반 전용 객실(1박)과 펫 배스로브·안대·슬리퍼 모양의 장난감으로 구성된 기프트 등이다. 패키지는 연중 이용할 수 있다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



