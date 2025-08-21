본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

오픈스카이, 도서 '전공 탐구활동 올인원' 출간

김대현기자

입력2025.08.21 16:09

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고등학생 진로탐색·탐구활동 지원

교육서비스기업 오픈스카이는 "고등학생의 진로탐색과 탐구활동을 돕는 신간 도서 '전공 탐구활동 올인원'을 출간했다"고 21일 밝혔다.

오픈스카이, 도서 '전공 탐구활동 올인원' 출간
AD
원본보기 아이콘

'전공 탐구활동 올인원'은 학생들이 명확한 진로 로드맵을 설계할 수 있도록 전공 탐구활동에 필요한 핵심 정보를 제공한다. 198개의 전공 소개 및 필요 역량 안내, 전공별 추천 도서와 논문, 심화 탐구를 위한 주제 추천 등을 다뤘다. 현직 중고등학교 진로 전담 교사 5명이 집필한 이번 도서는 진로 탐색과 관련 활동에 어려움을 겪는 학생들을 돕기 위해 개발됐다.


한종손 오픈스카이 이사는 "오픈스카이 스쿨멘토링에서 만난 여러 학생이 진로를 정하지 못했거나, 진로 관련해 어떤 활동을 해야 할지 모른다는 고민을 말했다. 이 같은 학생들에게 필요한 정보를 제공하고자 이번 도서를 기획했다"며 "진로 관련 고민이 있는 학생들이 '전공 탐구활동 올인원'을 통해 도움을 받게 되길 기대한다"고 말했다.

오픈스카이 스쿨멘토링은 대학생 멘토가 오픈스카이에서 자체 개발 커리큘럼으로 중고등학교에 방문해 멘토링 수업을 진행하는 프로그램이다. 대학생 멘토는 서류 심사와 면접을 통해 선발한다. 중고등학교 수업 진행을 위한 기본 교육과 개별학교 수업 준비 이후 멘토링 수업을 진행하게 된다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

삼겹살에 소주, 아시아인에겐 '독'…"대장암 위험 높여"

"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기