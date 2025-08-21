호서대 대학원 237명 졸업…벤처정신으로 미래 이끈다



석·박사 학위수여식 개최



호서대학교는 21일 아산캠퍼스 대학교회에서 2024학년도 제41회 후기 대학원 학위수여식을 열고 석·박사 과정 237명의 졸업생을 배출했다.

이날 학위수여식에서는 ▲석사 150명(유학생 48명) ▲박사 87명(유학생 46명)이 학업 여정을 마쳤다.

총장상은 기술경영학박사 남승일 외 3명, 대학원장상은 공학박사 김봉빈 외 9명, 최우수졸업논문상은 이학박사 김민주 외 4명이 각각 수상했다.

특히 최우수논문상을 받은 김민주 박사는 학·석·박사 전 과정을 호서대에서 마치며 3D 오가노이드 기반 동물실험 대체법을 개발, 국제 독성학 저널에 논문 3편을 게재하고 특허·저작권 14건을 등록해 학계의 주목을 받았다.

총장상을 수상한 남승일 박사는 충남벤처협회장으로서 스타트업 발굴과 가족기업 유치, 산학협력 확대에 앞장서며 지역 산업 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받았다.

강일구 총장은 "호서대의 벤처정신을 가슴에 새기고 사회 곳곳에 활력을 불어넣는 동량이 되길 바란다"며 "협력과 나눔을 실천하는 진정한 지식인으로 성장하길 기대한다"고 당부했다.

1978년 개교한 호서대는 올해 9월 건학 47주년을 맞는다. 반도체·AI·바이오헬스·디자인 등 미래 전략 분야를 선도하며 '벤처 1번지'라는 명성을 이어가고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



