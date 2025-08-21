전주시립교향악단, 27일 '청년동행프로젝트Ⅱ' 공연

오후 7시 30분 덕진예술회관서 진행

전북 전주시립교향악단(성기선 예술감독 겸 지휘자)은 오는 27일 오후 7시 30분 덕진예술회관에서 '8월 문화가 있는 날'을 맞아 '청년동행프로젝트Ⅱ' 공연을 선보인다고 21일 밝혔다.

‘청년동행프로젝트Ⅱ’ 공연 포스터. 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 무대는 전북특별자치도 내 대학에 재학 중이거나 졸업한 청년 예술가 5인이 협연자로 참여하는 것이 특징이다. 이는 지역 청년 음악가들이 예술 활동을 지속하며 성장할 수 있도록 지원하기 위함이다.

공연은 모차르트의 '코지 판 투페' 서곡으로 문을 열고, 바이올린 한승민이 협연하는 모차르트의 '바이올린 협주곡 4번 D장조'와 첼로 이유민이 연주하는 하이든의 '첼로 협주곡 2번'이 이어진다.

또 비올라 김다인이 함께하는 슈타미츠의 '비올라 협주곡 D장조 작품1'과 소프라노 정다솔이 들려줄 헨델 오페라 줄리오 체사레 중 '나의 운명에 울리라'와 모차르트 오페라 마술피리 중 '아, 느껴지네', 피아노 박선영이 협연하는 멘델스존의 '피아노 협주곡 2번 d단조, 작품40' 등 다채로운 레퍼토리가 준비됐다.

노은영 전주시 문화체육관광국장은 "이번 공연은 청년 음악가의 재능을 시민과 나누는 소중한 장이다"며 "시민들이 가까이에서 수준 높은 협연 무대를 즐기며 음악의 매력을 느끼시길 바란다"고 전했다.

이번 공연은 전석 무료로 진행되며, 입장권은 나루컬쳐 누리집 또는 전화로 예매할 수 있다.





