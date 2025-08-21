본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

산청군, 고령 운전면허 자진 반납 지원사업 확대 운영

영남취재본부 최순경기자

입력2025.08.21 10:21

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

20만원 상당 산청사랑상품권 지원

경남 산청군은 고령 운전자 운전면허 자진 반납 지원사업을 확대 운영하고 있다고 21일 밝혔다.


이번 사업은 고령운전자의 교통사고 예방과 안전한 교통 환경 조성을 위해 70세 이상 어르신이 운전면허를 반납할 경우 인센티브를 지원한다.

산청군청 전경.

산청군청 전경.

AD
원본보기 아이콘

특히 올해부터는 자발적인 면허 반납 유도와 함께 지역경제 활성화 기여를 위해 기존 10만원 상당의 교통카드 지급이 20만원 상당의 산청사랑상품권 지급으로 확대 운영된다.

지원 대상은 만 70세 이상 운전면허 자진 반납 혜택을 받은 적이 없는 군민으로 신청은 운전면허증 소지 후 거주지 읍면 사무소에서 하면 된다.


김재명 건설 교통과장은 "고령 운전자의 운전 능력 저하 등에 따른 교통사고 위험이 커지고 있다"며 "이번 인센티브 확대가 자발적인 면허 반납을 독려하고 보다 안전한 교통환경을 만드는 데 기여하길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳' "기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"치사율 97%에 치료제도 없다"…수돗물서 '이것' 검출되자 호주 발칵

"돌발 상황에도 스스로 대처" 보스턴다이나믹스 영상 공개

"순식간에 환해져, 영화인줄"…한밤 중 日 하늘서 포착된 별똥별

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

추미애, 법사위원장 선출…"검찰개혁 완수하겠다"

새로운 이슈 보기