본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

신정훈 "화순 폐광지역 경제진흥사업 예타 통과 환영"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.21 10:19

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총사업비 3,579억…"미래 도약 발판 마련"

신정훈 더불어민주당 의원.

신정훈 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

더불어민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순, 국회 행정안전위원장)은 21일 "화순 폐광지역 경제진흥개발사업이 예비타당성조사를 최종 통과한 것을 환영한다"고 밝혔다.


이번 예타 통과로 화순은 바이오·식품 기반 농공단지와 함께 스마트팜단지 조성사업(총사업비 3,579억원)으로 지역의 새로운 성장 동력을 마련하게 됐다.

신 의원은 "탄광 폐쇄로 산업기반이 무너지고, 인구 유출로 어려움을 겪어온 화순이 이번 사업을 통해 지방소멸 위기를 극복하고 미래 도약의 발판을 마련하게 된 것은 큰 의미가 있다"며 "앞으로 청년들에게는 양질의 일자리와 미래의 기회를, 지역에는 고부가가치 산업과 활력을 제공할 것이다"고 강조했다.


신 의원은 또 "사업추진 과정에서 신속한 국비 확보 등 현안도 원만하게 해결해 지역민의 기대와 열망이 차질 없이 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "화순의 미래 성장 동력이 확실히 뿌리내리고, 지역경제 활성화와 국가 균형발전에 기여할 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 덧붙였다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳' "기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"치사율 97%에 치료제도 없다"…수돗물서 '이것' 검출되자 호주 발칵

"돌발 상황에도 스스로 대처" 보스턴다이나믹스 영상 공개

"순식간에 환해져, 영화인줄"…한밤 중 日 하늘서 포착된 별똥별

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

추미애, 법사위원장 선출…"검찰개혁 완수하겠다"

새로운 이슈 보기