李-與, 수사·기소 분리 檢개혁안 추석 전 본회의 통과 의견 맞췄다

수사·기소 분리 불가역적 검찰개혁 내용 담아

대통령실-여당 엇박자 오해 불식…원팀 강조

이재명 대통령과 여당 지도부는 수사·기소 분리라는 불가역적(되돌릴 수 없는) 대원칙을 담은 정부조직법 개정안을 추석 전 국회 본회의에서 처리하기로 의견을 맞췄다. 검찰개혁 추진 속도를 두고 대통령실·정부와 여당 간 온도 차가 있는 것이 아니냐는 시각을 정면 돌파하는 모습이다.

20일 박수현 민주당 수석대변인은 서면브리핑을 통해 "이날 오후 6시30분 정청래 당 대표와 지도부는 이재명 대통령의 초청으로 상견례를 겸한 만찬을 갖고 2시간 넘는 환담을 나눴다"고 밝혔다.

이날 만찬에서 주목할 만한 점은 당정대가 검찰개혁 추진 속도에 대한 의견을 맞춘 것이다. 박 수석대변인은 "당정대는 이견 없이, 그리고 흔들림 없이 검찰개혁을 추진할 것을 분명하게 확인했다"며 "수사·기소 분리 대원칙을 추석 전까지 정부조직법 개정안에 담기로 했다"고 했다.

이어 "이후 후속 조치는 정부가 만반의 준비를 거쳐 계속 추진하기로 했다"면서 "정 대표는 이에 대해 '대통령께 감사드린다'라고 말했고, 김병기 원내대표는 '수사·기소 분리 자체가 대변혁이다'고 말했다"고 덧붙였다.

정 대표는 당 대표 후보 시절부터 지속해서 추석 전 검찰개혁 완수를 주장해왔다. 다만 최근 이 대통령과 김민석 국무총리가 검찰개혁안의 완성도를 강조하는 발언을 하면서 개혁 추진의 속도 조절을 시사하는 것이 아니냐는 해석이 나왔다.

이번 만찬에서 이 대통령이 여당 지도부의 의견에 힘을 실어주면서 대통령실과 여당이 엇박자를 내고 있다는 오해를 바로잡고 당정대가 하나라는 이미지를 강조한 것으로 풀이된다.

여당은 추석 전 국회 본회의에서 정부조직법 개정안을 통과시키는데 집중하겠다는 계획이다. 만찬 참석 관계자는 "본회의에서 처리가 된다면 검찰청이 폐지되는 것"이라고 전했다.

만찬은 화기애애한 분위기 속에서 이뤄진 것으로 전해졌다. 박 수석대변인의 브리핑에 따르면 이 대통령은 정 대표의 당선을 축하하며 "당과 정부가 원팀으로 협력 관계를 유지하면서 국민께서 새 정부의 효능감을 느끼시도록 하자"고 했다. 정 대표도 이에 "집권여당으로서 책임지고 성과를 냄으로써 이재명 정부의 성공을 당이 뒷받침하도록 혼신의 노력을 다하겠다"며 "당정대가 한 몸처럼 움직이도록 하자"고 답했다.

이번 만찬에는 이 대통령을 비롯해 강훈식 비서실장, 우상호 정무수석 등 대통령실 관계자와 정 대표, 김 원내대표, 전현희·한준호·김병주·이언주·황명선·서삼석 최고위원, 한정애 정책위의장 등 당 지도부가 참석했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>