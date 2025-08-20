본문 바로가기
김영록 지사, 대통령실에 RE100산단 등 현안 건의

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.20 16:46

김용범 정책실장 만나 공공주도 재생에너지 개발 요청

김영록 전남도지사

김영록 전남도지사

김영록 전라남도지사는 20일 대통령실에서 김용범 정책실장을 만나 RE100 산업단지와 공공주도 재생에너지 개발 등 에너지 정책 핵심 현안을 건의했다.


김용범 정책실장은 지난달 'RE100 산업단지 조성계획'과 '차세대 전력망 구축 계획'을 발표하며 전남을 중심지로 지목했었다.

이에 따라 김 지사는 이날 재생에너지가 풍부한 전남에 RE100 산업단지를 우선 조성해줄 것을 건의했다.


또 재생에너지 발전사업을 공공이 주도적으로 개발하고 발생이익을 주민 소득으로 환원하는 에너지 기본소득 모델을 제안했다.


김 지사는 "지역 발전을 획기적으로 이끌 미래 먹거리와 도민이 염원하는 핵심 현안 사업이 국가 차원의 전폭적인 지원 아래 조속히 추진되도록 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
