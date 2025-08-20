"소상공인 성장·도약 돕는다"…소공연, KT·KTS남부와 MOU 체결

"소상공인 디지털 전환을 적극 지원할 것"

소상공인연합회는 KT 및 KTS남부와 '소상공인의 성장과 도약을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 20일 밝혔다.

이날 소상공인연합회 대회의실에서 열린 협약식에는 송치영 소공연 회장과 박성열 KT 전무, 김충성 KTS남부 대표 등이 참석했다.

업무협약은 소상공인의 경영환경 개선과 디지털 전환 촉진을 위한 지원체계를 구축하고, 지속 가능한 사업 모델 및 지원체계를 마련하기 위해 추진됐다.

송치영 소상공인연합회 회장을 비롯한 주요 관계자들이 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있다.

이번 협약을 통해 KT는 소상공인 업종별 맞춤형 통신상품 기획 등을 담당하고, KTS 남부는 현장 소상공인에게 상품 컨설팅과 기술 서비스를 제공한다. 소공연은 상생형 지원 모델 제안 등의 역할을 맡아 소상공인의 디지털 전환을 공동 지원해 나갈 계획이다.

세 기관은 향후에도 소공연 회원을 대상으로 한 고객컨설팅 등 소상공인이 체감할 수 있는 성과 도출을 위해 협력할 계획이다.

송치영 회장은 "최저임금 인상 등에 따른 인건비 상승으로 비용을 줄일 수 있는 스마트기술 도입의 필요성은 높아지고 있지만, 디지털 전환에 대한 애로와 비용 부담은 장벽으로 작용하고 있다"며 "이번 협약을 통해 디지털 전환에 관심 있는 소상공인들이 비용부담을 절감할 수 있도록 지원에 나설 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>