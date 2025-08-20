스튜디오미르, 넷플릭스와 장기 프로덕션 계약 연장…변함없는 신뢰로 지속적인 글로벌 협력

대한민국 대표 애니메이션 제작사 스튜디오미르 스튜디오미르 408900 | 코스닥 증권정보 현재가 5,785 전일대비 830 등락률 +16.75% 거래량 20,088,758 전일가 4,955 2025.08.20 13:17 기준 관련기사 [특징주]'케데헌' 열풍에 스튜디오미르↑[특징주]스튜디오미르, 마블 계약 소식에 상한가스튜디오미르, 파라마운트와 작품 제작 계약…글로벌 제작사들과 연이은 협업 전 종목 시세 보기 close 가 넷플릭스와 장기 프로덕션 계약을 연장했다고 20일 밝혔다.

이번 계약은 그동안의 협력구조를 그대로 이어가는 합의로, 양사가 수년간 구축해온 안정적인 관계를 다시 한번 공식화했다.

연장계약은 단순한 업무 지속이 아니라, 그동안의 협업 성과와 파트너십에 대한 상호 만족이 충분히 입증되어야 가능한 결정이다. 특히 글로벌 콘텐츠 시장에서 프로젝트별 계약이 일반적인 상황속에서, 동일한 조건으로 장기 계약을 연장했다는 것은 넷플릭스가 한국 기업인 스튜디오미르를 애니메이션 제작을 위한 안정적 파트너로 선택했음을 보여준다.

이로써 스튜디오미르는 향후 기획단계에서부터 제작, 후반작업, 배급까지 넷플릭스와 긴밀히 협력하며 글로벌 시장을 무대로 한 대형 프로젝트를 안정적으로 추진하게 된다. 이는 창작의 완성도와 장기적인 비전을 보장함과 동시에 스튜디오미르가 국제 무대에서 탁월한 존재감과 영향력을 입증한 사례로 볼 수 있다.

스튜디오미르 관계자는 "이번 연장 계약은 단순한 사업적 성과를 넘어 파트너십을 지속하며 신뢰를 굳건히 이어가는 모범 사례로 기록될 것"이라고 전했다.





