본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

스튜디오미르, 넷플릭스와 장기 프로덕션 계약 연장…변함없는 신뢰로 지속적인 글로벌 협력

장효원기자

입력2025.08.20 13:30

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
스튜디오미르, 넷플릭스와 장기 프로덕션 계약 연장…변함없는 신뢰로 지속적인 글로벌 협력
AD
원본보기 아이콘

대한민국 대표 애니메이션 제작사 스튜디오미르 가 넷플릭스와 장기 프로덕션 계약을 연장했다고 20일 밝혔다.


이번 계약은 그동안의 협력구조를 그대로 이어가는 합의로, 양사가 수년간 구축해온 안정적인 관계를 다시 한번 공식화했다.

연장계약은 단순한 업무 지속이 아니라, 그동안의 협업 성과와 파트너십에 대한 상호 만족이 충분히 입증되어야 가능한 결정이다. 특히 글로벌 콘텐츠 시장에서 프로젝트별 계약이 일반적인 상황속에서, 동일한 조건으로 장기 계약을 연장했다는 것은 넷플릭스가 한국 기업인 스튜디오미르를 애니메이션 제작을 위한 안정적 파트너로 선택했음을 보여준다.


이로써 스튜디오미르는 향후 기획단계에서부터 제작, 후반작업, 배급까지 넷플릭스와 긴밀히 협력하며 글로벌 시장을 무대로 한 대형 프로젝트를 안정적으로 추진하게 된다. 이는 창작의 완성도와 장기적인 비전을 보장함과 동시에 스튜디오미르가 국제 무대에서 탁월한 존재감과 영향력을 입증한 사례로 볼 수 있다.


스튜디오미르 관계자는 "이번 연장 계약은 단순한 사업적 성과를 넘어 파트너십을 지속하며 신뢰를 굳건히 이어가는 모범 사례로 기록될 것"이라고 전했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기