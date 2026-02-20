스튜디오미르, 신작 애니 '바스 엑스 마키나' 제작…올 10월 넷플릭스 방영 공식 발표

글로벌 애니메이션 제작사 스튜디오미르 스튜디오미르 408900 | 코스닥 증권정보 현재가 2,620 전일대비 35 등락률 -1.32% 거래량 61,970 전일가 2,655 2026.02.20 09:40 기준 관련기사 스튜디오미르, 넷플릭스와 장기 프로덕션 계약 연장…변함없는 신뢰로 지속적인 글로벌 협력[특징주]'케데헌' 열풍에 스튜디오미르↑[특징주]스튜디오미르, 마블 계약 소식에 상한가 전 종목 시세 보기 close 가 제작한 '넷플릭스 애니메이션 〈바스 엑스 마키나>'가 오는 10월6일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다고 20일 밝혔다.

넷플릭스가 지난 18일(한국시간) 신작 애니메이션 시리즈 '바스 엑스 마키나'를 오는 10월6일 공개할 예정이라고 공식 발표했다. 이번 작품의 제작은 국내 애니메이션 제작사 스튜디오미르가 맡았다.

'바스 엑스 마키나'는 남북 전쟁 이후 무법자와 기계, 초자연적인 힘에 의해 지배되는 곳으로 변질된 미국의 서부를 배경으로 자신의 가족을 지키는 '바스'의 이야기를 중심으로 전개되며, 어덜트 애니메이션 장르 특유의 서사와 연출이 기대를 모은다.

총괄 프로듀서로는 브라이언 타이리 헨리, 르션 토머스, 제니퍼 와일리 목슬리, 채드 핸들리가 참여했다. 특히 브라이언 타이리 헨리는 '스파이더맨: 뉴 유니버스', '불릿 트레인' 등 글로벌 흥행작에 참여한 이력을 보유한 헐리우드 배우로 알려져 있다.

성우진 역시 글로벌 시장을 겨냥한 구성이다. 프로듀서를 겸한 브라이언 타이리 헨리를 비롯해 영화 '히든 피겨스'의 배우 쟈넬 모네, 그리고 타티 가브리엘, 크리 서머, 챠스케 스펜서, 커리 그레이엄, 스탈레타 뒤푸아 등 헐리우드에서 인지도가 높은 주요 배우들이 대거 참여하며, 작품에 대한 주목도를 높이고 있다.

제작사 스튜디오미르는 '데빌 메이 크라이', '위쳐: 늑대의 악몽', '볼트론: 전설의 수호자' 등 다수의 애니메이션 시리즈를 제작하여 넷플릭스를 통해 선보인 기업이며, 이번에 제작하는 '바스 엑스 마키나'는 에미상 수상작 <아케인>과 <블루 아이 사무라이>, <툼 레이더: 라라 크로프트의 전설>, <데빌 메이 크라이>와 조만간 공개될 <마인크레프트>와 <클래시 오브 클랜즈>애니메이션 시리즈와 함께 넷플릭스의 풍부한 애니메이션 작품 목록에 합류할 예정이다.

업계에서는 스튜디오미르를 국내 애니메이션 시장에서 하나의 기준으로 통용되는 제작사이자, 대체가능한 경쟁사를 찾기 어려운 제작레퍼런스로 평가한다. 잇따른 대형 프로젝트 공개를 앞두고 있는 상황에서, 스튜디오미르는 어덜트 애니메이션 분야에서 제작 공백이 거의 없는 기업이라는 존재감을 이어가고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>