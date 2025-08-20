이천시, 미래 성장동력 확보 위한 투자유치 전략 수립 착수

용역 착수보고회 개최…반도체 산업 고도화 방안 등 마련

경기도 이천시는 19일 시청 중회의실에서 미래 성장동력 확보와 투자유치 확대 전략 마련을 위한 '투자유치 활성화 전략 수립 용역' 착수보고회를 개최했다고 20일 밝혔다.

김경희 이천시장이 시청 중회의실에서 열린 '투자유치 활성화 전략수립 용역 착수보고회'를 주재하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

김경희 시장 주재로 열린 보고회에는 관련 부서 관계자, 경기도 투자유치 전문가, 이천시 투자유치위원회, 반도체 정책산업 자문단 등이 참석한 가운데 입지 및 투자 여건 분석, 투자 치 접근 전략, 타깃 산업 및 기업 발굴 방안 등이 논의됐다.

시는 이번 전략 수립을 통해 반도체 중심의 주력 산업을 고도화하는 한편, 미래 신산업을 선제적으로 유치해 성과를 높인다는 구상이다.

김 시장은 "이번 전략 수립을 통해 이천시의 투자유치 비전을 구체화하고 지속 가능한 산업생태계 기반을 마련할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



