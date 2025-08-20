본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

장흥군, 건강문화 경쟁력 전국 군 단위 1위

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.08.20 13:51

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 장흥군이 건강문화 분야 지역경쟁력 평가에서 전국 군 단위 1위를 차지했다고 20일 밝혔다.

장흔군 청사 전경.

장흔군 청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

한국공공자치연구원 주관 '민선 지방자치 30년 지역경쟁력 평가'에서 장흥군은 건강문화 분야 최우수기관으로 선정됐다. 이번 평가는 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 ▲인구 ▲재정 ▲지역경제 ▲건강문화 ▲환경안전 등 5개 분야를 종합 분석한 결과다.


군은 '건강문화 경쟁력' 부문에서 군 단위 1위를 기록하며 치유와 문화의 도시임을 입증했다. 건강문화 경쟁력 평가지표는 ▲인구 1,000명당 보건 행정인력 ▲건강 수준 인지율 ▲교원당 학생 수 ▲인구 1만명당 문화기반시설 등 군민 삶의 질을 종합적으로 반영하는 항목으로 구성됐다.

군은 건강증진 통합서비스, 방문형 건강관리사업 등 적극적인 의료행정과 수요자 맞춤형 교육·문화 사업 성과가 반영된 결과라고 설명했다.


한국공공자치연구원은 1996년부터 매년 전국 기초자치단체를 대상으로 한국 지방 자치경쟁력지수(KLCI)를 평가해 우수 지자체를 선정하고 있다.


김성 군수는 "초고령사회로 접어들며 삶의 질에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 건강과 문화 정책의 중요성도 커지고 있다"며 "군민 모두가 건강한 삶을 누리고 교육·문화 활동에서 소외되지 않도록 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기