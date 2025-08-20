美·유럽, 우크라 안전보장안 논의…러 "'서방 군대 주둔' 반대"

'아픈 경험' 우크라 '이중 안전보장' 요구

美참여 집단방위 공약 외 서방군대 필요

러시아 외무부 대변인 "단호히 거부"

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 신화연합뉴스

우크라이나전쟁 종전 방안의 핵심 중 하나인 우크라이나 안전보장 방안을 놓고 미국과 유럽, 우크라이나가 3자 협의에 착수한 것으로 알려졌다. 다만 우크라이나 측 요구인 '이중 안전보장' 방안에 포함된 서방 군대 주둔 시나리오를 러시아가 거부하면서 평화 협상도 난항을 겪을 것으로 관측됐다.

美루비오 주도 3자 위원회 구성

19일(현지시간) 미국 정치매체 악시오스에 따르면 우크라이나 안전보장 방안을 마련하기 위한 미국·유럽·우크라이나 3자 위원회가 구성됐다. 이 위원회는 마코 루비오 미 국무장관 겸 국가안보보좌관 대행이 이끄는 것으로 전해졌다.

우크라이나 정부 당국자는 악시오스에 "며칠간 (위원회에 참여하는) 모두가 아침부터 저녁까지 안전보장 문제를 논의할 것"이라며 "아마 이번 주가 끝날 무렵까지 우리는 일부 분명한 (안전보장의) 구조를 갖게 될 것"이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 국가안보팀에 우크라이나 안보 보장을 위해 유럽과 협조하라고 지시했다고 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 이날 브리핑에서 밝혔다.

미국과 유럽의 군 수뇌부도 머리를 맞댄다. 댄 케인 미 합참의장(공군 대장)은 우크라이나 문제를 논의하기 위해 이날 저녁 워싱턴DC에서 유럽 군 당국자들과 회동한다고 AFP 통신은 미 국방부 관계자를 인용해 보도했다. 20일에는 북대서양조약기구(NATO·나토) 32개 회원국 군사 지도자들이 참석하는 우크라이나 관련 화상 회의에도 참석할 예정인 것으로 알려졌다.

서방 군대 주둔 안에 러시아 "단호히 거부"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AP연합뉴스

우크라이나 안전보장안은 크게 집단방위 공약과 물리적 병력주둔 등 2개 부분으로 구성될 전망이다. 우크라이나는 트럼프 대통령이 천명한 집단방위 공약과 유사한 안전보장안 외에도 자국에 러시아의 서방 진출을 함께 견제할 서방 병력을 주둔 시키는 '이중 안전장치'를 요구하고 있다.

앞서 우크라이나는 구소련 붕괴 뒤인 1994년에 핵무기를 포기하는 대가로 영토 주권을 보장받는 부다페스트 양해각서에 서명했지만, 2022년 2월 러시아의 침공을 당함으로써 각서가 무력화된 경험이 있다.

집단방위 공약은 트럼프 대통령이 지난 15일 알래스카에서 가진 미·러 정상회담 이후 공개한 대로 러시아도 동의한 대목이다. 현재 미국과 유럽은 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입은 배제하되, 나토 조약 5조의 집단 방위 공약과 유사한 안전보장안에 대한 합의 도출을 대안으로 모색하고 있다. 우크라이나가 공격받을 경우 미국이 보호에 동참하겠다는 약속이다.

문제는 서방 군대의 우크라이나 주둔 상황이다. 이와 관련, 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 "그들(유럽)은 현장(우크라이나)에 병력을 파견하려 한다. 우리는 그들을 돕고 싶다"고 밝힌 뒤 공중 지원을 미국이 검토할 수 있는 지원 옵션으로 거론했다.

이 같은 소식이 전해지자 러시아는 즉각 반발했다. 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 18일 논평에서 "우크라이나에 나토 회원국 참여로 군이 배치되는 어떠한 시나리오도 단호히 거부한다고 거듭 밝혀온 우리의 입장을 확인한다"고 했다.

월스트리트저널(WSJ) 등 일부 언론은 우크라이나 안전보장 방안이 전선을 동결하고, 침공받은 국가에 안전보장 관련 합의에 따라 외국군대를 배치한다는 점에서 6·25전쟁 휴전 및 그 이후 한국 상황과 유사할 수 있다고 짚었다.

WSJ는 "푸틴에게 '한국식 정전 체제'는 역사적 실패"라며 "우크라이나 영토의 20%를 손에 쥘 수 있을지 모르지만 상당 부분은 잿더미로 변한 상태이고, 우크라이나 대부분은 평생 잃게 된다"고 짚었다. 동시에 서방 군대의 우크라이나 주둔을 지켜봐야 하는 상황에 놓일 수 있다고 덧붙였다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



