'케데헌' 넷플릭스 역대 영화 1위 눈앞

이종길기자

입력2025.08.20 10:43

주간 집계 1위 탈환…'오겜'도 추월할 기세

애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개 9주 차에 넷플릭스 영화 주간 시청 1위 자리를 탈환했다. 20일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 지난 11일부터 17일까지 시청 수는 2600만으로, 넷플릭스 영어·비영어 영화를 통틀어 가장 많았다. 미국과 캐나다, 독일, 영국, 베트남, 대만 등 쉰아홉 나라에서 나란히 1위에 올랐다. 시청 수는 주간 시청 시간(4330만 시간)을 러닝타임(1시간 40분)으로 나눈 값이다.


넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷

넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷

'케데헌'은 지난 6월 20일 공개 뒤 9주 연속 넷플릭스 주간 순위 최상위권에 이름을 올리고 있다. 공개 첫 주에 2위였다가 2주 차에 1위로 올라섰고, 이후에도 1위와 2위를 오갔다. 7월 마지막 주(28∼8월 3일)부터는 줄곧 2위를 달렸으나 이번에 다시 1위 자리를 되찾았다. 공개한 지 두 달이 지났는데도 매주 2000만 이상의 시청 수를 기록해 넷플릭스 영화 부문 역대 1위 자리를 눈앞에 두게 됐다.

넷플릭스는 공개하고 91일간 누적 시청 수를 비교해 가장 많이 본 영화·쇼를 집계한다. 현재 넷플릭스 영어·비영어 영화 시청 1위는 2021년 공개된 '레드 노티스'로, 누적 시청 수는 2억3090만이다. '케데헌'과의 격차는 2040만 시청 수로, 지금 추세라면 다음 주에 자리가 내줄 가능성이 크다. '케데헌'은 넷플릭스 영화·쇼 콘텐츠를 통틀어 가장 많이 사랑받은 '오징어 게임' 시즌 1을 추월할 수도 있다. '오징어 게임' 시즌 1의 누적 시청 수는 2억6520만이다. '케데헌'이 앞으로 3주 연속으로 지금과 같은 성적을 유지한다면 왕좌의 주인은 바뀔 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
