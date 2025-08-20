본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기관광공사, 장애인 '무장애관광' 신규코스 개발 확대

이영규기자

입력2025.08.20 09:23

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 최근 개발한 장애인을 위한 무장애 관광 신규코스에서 시범사업을 추진한다.


경기관광공사는 시·청각 및 지체, 발달 장애인, 고령자, 영유아 동반가족 등 6개 유형의 관광 약자가 안전하고 편리하게 여행할 수 있도록 맞춤형 무장애 관광 신규 코스를 개발, 시범사업을 진행한다고 20일 밝혔다.

경기관광공사가 최근 개발한 장애인 대상 무장애관광 신규코스를 찾은 장애인들이 기념사진을 찍고 있다. 경기관광공사 제공

경기관광공사가 최근 개발한 장애인 대상 무장애관광 신규코스를 찾은 장애인들이 기념사진을 찍고 있다. 경기관광공사 제공

AD
원본보기 아이콘

경기관광공사는 오는 10월까지 총 9차례에 걸쳐 지체 장애인을 위한 가평 코스 등 시범 관광을 진행한다. 참가자들은 국립유명산자연휴양림 숲 해설, 가평베고니아새정원 체험 등 코스를 직접 경험하며 이동 편의성과 접근성을 점검하게 된다.


경기관광공사 관계자는 "이번 사업은 단순한 투어 운영이 아니라, 관광 약자에게 적합한 코스를 발굴하고 검증해 실질적인 여행 정보를 제공하는 과정"이라며 "누구나 불편 없이 즐길 수 있는 무장애 관광환경을 도내 전역으로 확산시킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초고압 변압기 韓기업 '비상'(종합) '역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

삼성맨·은행원보다 낫다반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

케데헌 아냐는 안철수 질문에 김문수 의외의 답변

"AI 사장에 반말로 물어보면 안되겠지?"…AI 확산 나선 日 대기업

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'

새로운 이슈 보기