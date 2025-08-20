사개특위 ‘압색 영장 심문제’…변협 “소추·심판 분리 원칙 깨진다” 반대

①소추·심판 분리 훼손 ②기본권 침해 우려

③절차 지연 ④수사 제한 ⑤형평성 문제 언급

더불어민주당 사법개혁특별위원회(사개특위) 핵심 과제 중 하나인 '압수수색영장 사전 심문제' 도입에 대해 대한변호사협회(변협)가 "헌법상 소추와 심판의 분리 원칙을 훼손한다"며 사실상 반대의견을 냈다.

19일 사개특위 첫 공청회에서 발제자로 나선 변협이 낸 발제문에는 압색 영장 사전심문제 도입에 대한 다섯 가지 문제점이 담겼다. ①소추·심판 분리 훼손 ②기본권 침해 우려 ③절차 지연 ④수사 제한 ⑤형평성 문제가 등이다. 변협은 "법원이 압수수색 영장 발부에 앞서 관련자들을 심문할 경우 사실상 법원이 수사초기단계뿌터 수사의 개시와 진행에 실질적으로 개입해 (법관이 사실상) 수사의 주재자가 될 우려가 있다"고 했다.

수사 효율성 문제도 지적했다. 압수수색은 결정적 단서 확보 수단인데, 사전 심문 절차를 넣으면 자칫 증거 인멸을 불러올 수 있다는 것이다. 변협은 영장전담판사의 판단에 의해 심문을 할 수 있도록 함에 따라 (재량에 따라) 피의자의 방어권이 차등적으로 부여될 수 있어 형평성 문제가 있다는 지적도 했다. 이외에도 영장전담 사전심문 일정 협의 과정에서 수사지연이 현저하고, 심문 절차가 수사속도와 영장발부를 늦출 수 있다고 했다. 변협 측 발제자로 나선 김주현 대한변협 제2정책이사는 "수사의 밀행성과 신속성, 실효성 확보를 위한 구체적인 방안에 대한 선행 논의가 필요할 것"이라고 했다.

다만 이날 공청회에 나온 법조계 인사들의 의견은 엇갈렸다. 임지봉 서강대 법학전문대학원 교수는 "1990년대 구속영장 실질심사 제도를 도입할 때도 유사한 반대 논리가 제기됐지만 결국 제도가 정착됐다"며 "판사가 정밀하게 심문을 해서 인권 침해 소지를 막아야 한다"고 했다.

압색영장 사전심문제란 판사가 필요하다 인정하는 경우 법원이 압수수색 영장을 발부하기 전 압수수색 요건 심사에 필요한 정보를 알고 있는 사람을 심문할 수 있도록 하는 절차다. 법원은 환영하지만 수사기관은 내키지 않아 하는 개혁안이다. 대법관 증원, 판결문 공개, 대법원장 후보추천위원회 제도 개선과 함께 사개특위의 핵심과제 중 하나로 제시됐다.

사개특위 위원장인 백혜련 민주당 의원은 "변협이 지적한 우려 사항을 고려해 여론을 수렴하면서 세부안을 조율할 것"이라며 "추석 전에 매듭을 짓겠다"고 밝혔다.





