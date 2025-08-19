본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

이종철 세종시테니스협회장 "팀 해체 철회, 대안 마련 준비돼 있다"

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.19 20:07

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

실업팀 해체 문제 지역사회 비화, '서명 운동' 돌입

세종시 테니스협회 관계자들이 실업팀 해체와 관련 철회 촉구 기자회견을 하고 있다. /사진= 연합뉴스 제공

세종시 테니스협회 관계자들이 실업팀 해체와 관련 철회 촉구 기자회견을 하고 있다. /사진= 연합뉴스 제공

AD
원본보기 아이콘

세종시 테니스협회가 단체행동에 나설 전망이다.


이종철 세종시테니스협회장은 19일 기자회견을 갖고 "시청 소속 테니스팀을 해체하기로 한 결정을 철회해야 한다"고 강조했다. 철회가 안 될 경우 서명운동까지 돌입한다는 입장도 피력했다.

테니스협회 해체 문제가 지역사회로 번질 전망이다.


이날 이종철 회장과 테니스협회 관계자는 "지역 유망주를 육성하는 핵심 역할을 해온 시청 테니스팀을 해체하는 것은 지역 테니스 발전 기반을 무너뜨리고 초·중·고 선수들의 희망을 빼앗는 행위"라며 (철회를) 촉구했다.


특히 지역 내에선 초등학교 두 곳, 중학교 한 곳, 고교 한 곳 등 4개 학교팀이 운영되고 있고, 꿈나무들이 국가대표·세계대회 우승 등의 꿈을 계속 이어갈 수 있도록 해체 결정을 철회해야 한다는 것이다.

이 회장은 "테니스팀 해체 이유로 든 성적 부진, 감독 공석, 과도한 연봉 요구 등은 사실과 다르다"라며 "그동안 테니스팀이 이룬 성과와 사회공헌 활동은 평가에 반영되지 않은 결정"이라고 지적했다. 이어 "실업팀 정상화를 위해 협회 차원에서 운영방식 개선, 지도자 인사, 예산 운영 최적화 등 실질적인 대안을 마련할 준비가 돼 있다"고 설명했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기