이종철 세종시테니스협회장 "팀 해체 철회, 대안 마련 준비돼 있다"

실업팀 해체 문제 지역사회 비화, '서명 운동' 돌입

세종시 테니스협회가 단체행동에 나설 전망이다.

이종철 세종시테니스협회장은 19일 기자회견을 갖고 "시청 소속 테니스팀을 해체하기로 한 결정을 철회해야 한다"고 강조했다. 철회가 안 될 경우 서명운동까지 돌입한다는 입장도 피력했다.

테니스협회 해체 문제가 지역사회로 번질 전망이다.

이날 이종철 회장과 테니스협회 관계자는 "지역 유망주를 육성하는 핵심 역할을 해온 시청 테니스팀을 해체하는 것은 지역 테니스 발전 기반을 무너뜨리고 초·중·고 선수들의 희망을 빼앗는 행위"라며 (철회를) 촉구했다.

특히 지역 내에선 초등학교 두 곳, 중학교 한 곳, 고교 한 곳 등 4개 학교팀이 운영되고 있고, 꿈나무들이 국가대표·세계대회 우승 등의 꿈을 계속 이어갈 수 있도록 해체 결정을 철회해야 한다는 것이다.

이 회장은 "테니스팀 해체 이유로 든 성적 부진, 감독 공석, 과도한 연봉 요구 등은 사실과 다르다"라며 "그동안 테니스팀이 이룬 성과와 사회공헌 활동은 평가에 반영되지 않은 결정"이라고 지적했다. 이어 "실업팀 정상화를 위해 협회 차원에서 운영방식 개선, 지도자 인사, 예산 운영 최적화 등 실질적인 대안을 마련할 준비가 돼 있다"고 설명했다.





