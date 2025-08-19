본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산형 주택 공급은 어떻게?… 동의대, 정비사업 전략 짜기 세미나

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.19 14:44

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지산학 공동 프로젝트, 시민 누구나 참석

부산형 정비사업에는 어떤 주택이 좋을까?


동의대학교(총장 한수환)가 부산시민과 공공기관, 지자체, 정비사업 관계자 등을 대상으로 부산형 주택공급 전략을 위한 지산학 공동세미나를 개최한다.

동의대 RISE사업단, 미래융합대학, 부동산대학원이 공동으로 주최 및 주관하는 이번 세미나는 '부산형 정비사업의 길을 묻다: 대학·지자체·민간이 함께 짓는 주거의 미래'를 주제로 한다. 오는 21일 오후 2시~4시 가야캠퍼스 창의관 프라임세미나실에서 진행된다.


세미나 발제로 오윤경 동의대 부동산개발경영학전공 교수의 '정비사업을 통한 부산형 주택공급 전략과 실행 과제'와 천춘화 한국토지신탁 과장의 '부산 노후계획도시 정비의 방향과 과제: 선도지구를 중심으로'가 발표된다.


이어 정쾌호 동의대 미래융합대학 학장의 사회로 진행되는 종합토론에 김동형 ㈜트윈디엔씨 대표, 김준기 한국부동산원 부산서부지사 부장, 양승호 부산시 도시정비사업 조합장 연합회 회장, 이호형 현대건설 도시정비영업팀 소장, 정민하 ㈜지인플러스 부동산지인 대표 등이 패널로 참여한다.

이번 세미나는 정비사업에 관심있는 부산시민 누구나 참석이 가능하며 종합토론 이후 질의 응답 시간도 가진다.

부산형 주택 공급은 어떻게?… 동의대, 정비사업 전략 짜기 세미나
AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

만두도 명품으로 빚었나?…청담동 루이비통 카페, 헉 소리나는 가격

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

"스마트폰 이후는 안경"…글로벌 IT공룡, '스마트글라스'로 격돌 서막

새로운 이슈 보기