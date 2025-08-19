부산형 주택 공급은 어떻게?… 동의대, 정비사업 전략 짜기 세미나

지산학 공동 프로젝트, 시민 누구나 참석

부산형 정비사업에는 어떤 주택이 좋을까?

동의대학교(총장 한수환)가 부산시민과 공공기관, 지자체, 정비사업 관계자 등을 대상으로 부산형 주택공급 전략을 위한 지산학 공동세미나를 개최한다.

동의대 RISE사업단, 미래융합대학, 부동산대학원이 공동으로 주최 및 주관하는 이번 세미나는 '부산형 정비사업의 길을 묻다: 대학·지자체·민간이 함께 짓는 주거의 미래'를 주제로 한다. 오는 21일 오후 2시~4시 가야캠퍼스 창의관 프라임세미나실에서 진행된다.

세미나 발제로 오윤경 동의대 부동산개발경영학전공 교수의 '정비사업을 통한 부산형 주택공급 전략과 실행 과제'와 천춘화 한국토지신탁 과장의 '부산 노후계획도시 정비의 방향과 과제: 선도지구를 중심으로'가 발표된다.

이어 정쾌호 동의대 미래융합대학 학장의 사회로 진행되는 종합토론에 김동형 ㈜트윈디엔씨 대표, 김준기 한국부동산원 부산서부지사 부장, 양승호 부산시 도시정비사업 조합장 연합회 회장, 이호형 현대건설 도시정비영업팀 소장, 정민하 ㈜지인플러스 부동산지인 대표 등이 패널로 참여한다.

이번 세미나는 정비사업에 관심있는 부산시민 누구나 참석이 가능하며 종합토론 이후 질의 응답 시간도 가진다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



