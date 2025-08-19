동명대 반려동물대학, 낙동강관리본부와 업무협약 체결

야생동물치료센터 실습 확대



청년 취업역량 강화 기대

동명대학교 반려동물대학은 지난 14일 교내에서 낙동강관리본부(낙동강하구에코센터, 야생동물보호센터)와 반려동물 문화·산업육성 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

동명대 반려동물대학이 낙동강관리본부와 업무협약을 체결하고 있다. 동명대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약식에는 낙동강관리본부장과 야생동물보호팀장을 비롯한 외부 주요 인사와 함께 동명대 RISE사업 단장, 반려동물대학 학장, 학과장·책임교수가 참석했다.

이번 협약은 동물 관련 산업이 빠르게 부상하는 상황에도 불구하고 지역 내 8개 동물학과가 활용할 수 있는 인적·물적 인프라가 부족한 현실을 개선하기 위해 추진됐다. 특히 전국 최초로 동물 관련 학과 학생들에게 야생동물치료센터 실습 기회를 확대해 청년 취업역량 강화와 일자리 창출에도 기여한다.

협력 분야는 낙동강관리본부가 동물관련학과 청년 인재 양성을 위한 교육 지원을 담당하고, 동명대는 학생들의 현장 실습과 학점제를 관리하는 방식으로 진행된다.

이날 협약식에서는 부산형 Open UIC 반려동물산업 분야 주문식 교육과정 협약도 함께 체결돼, 산학·지역기관 협력 기반의 실무 맞춤형 교육 프로그램 운영이 본격화될 전망이다.

이번 협약으로 학생들은 야생동물치료센터를 비롯한 전문 현장에서 실습 경험을 쌓을 수 있게 돼 향후 동물보건과 반려동물산업 분야에서 경쟁력 있는 인재로 성장할 것으로 기대된다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>