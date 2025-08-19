본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

오산시, 상반기 특별교부세 10억원 확보

정두환기자

입력2025.08.19 10:59

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

교량 보수, 보호구역 정비, 청소년문화의집 개선
이권재 시장 "생활밀착형 국·도비 확보에 총력"

경기도 오산시는 올해 상반기 동안 행정안전부의 특별교부세 10억원을 확보했다고 19일 밝혔다.

오산시, 상반기 특별교부세 10억원 확보
AD
원본보기 아이콘

특별교부세는 중앙정부가 지방자치단체에 특별한 재정 수요가 있을 때 교부하는 재원이다. 주로 재난복구, 긴급 현안 해결, 국정 과제 지원 등에 사용된다.


확보한 예산은 ▲탑동대교·은계대교 보수·보강(2억원) ▲문시초등학교 어린이보호구역 방호울타리 및 보도블록 정비(3억원) ▲청소년문화의집 시설 개선(5억원) 등 총 3건이다.

시는 확보한 예산을 활용해 시민 통행이 잦은 탑동대교와 은계대교는 재포장과 구조물 보수를 통해 안전성을 높일 계획이다. 문시초 어린이보호구역은 낡은 방호울타리와 파손된 보도블록을 정비해 학생들의 보행 환경을 개선할 방침이다.


청소년 공간 개선에도 힘을 싣는다. 청소년문화의집 개선사업을 통해 노후 시설을 보강하고 환경을 개선해 청소년들이 쾌적한 공간에서 다양한 활동을 할 수 있도록 지원한다.


이권재 오산시장은 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 국·도비 확보에 총력을 기울이겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은 16% 폭락 이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

경호원과 14차례 여행한 첫 흑인 女시장…1억 어디서 났나 했더니

"자칫하단 질식, 사망까지"…'짝퉁 라부부'에 긴급 경고 발령한 美

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

"공식 판매가의 20%?"…온라인 플랫폼 '가품' 경고음

컬리 출신 임원 영입하고 조직 확 바꾼 한샘

새로운 이슈 보기