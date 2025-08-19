국립창원대학교, 저출생 극복 '행복공동체 릴레이 캠페인' 학계 첫 동참

'행복할 권리 실현'으로 청년과

사회가 함께하는 변화 선도



경남 창원특례시는 19일 국립창원대학교가 학계 첫 주자로 '저출생 극복 행복공동체 릴레이 캠페인'에 동참했다고 밝혔다.

국립창원대학교 박민원 총장. AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 심화되는 저출생 문제에 대응하고 사회적 인식을 전환하기 위해 지역사회가 공동체의 행복을 중심으로 협력하는 연대 운동으로, 산업계·종교계에 이어 이번에 학계까지 참여가 확대됐다.

국립창원대는 "대학 구성원 모두가 행복할 권리를 실현하고, 이를 기반으로 저출생 극복을 위한 사회적 인식 변화를 선도하겠다"는 실천 과제를 제시했다.

박민원 국립창원대 총장은 "저출생 문제는 국가적 과제이자 청년 세대와 직결된 중요한 문제"라며, "국립창원대는 학문적 역량과 실천적 노력을 바탕으로 모든 구성원이 행복한 환경을 만들고, 이를 통해 사회 전반에 저출생 극복의 공감대를 확산시켜 나가겠다"고 강조했다.

창원시는 이번 학계의 참여가 저출생 극복을 위한 다양한 실천에 힘을 보태는 계기가 될 것으로 기대하며, 앞으로도 종교계·시민단체·학계 등 다양한 주체와 연대해 행복공동체 조성에 박차를 가할 계획이다.

김만기 인구정책담당관은 "국립창원대의 참여는 청년 세대의 목소리를 반영하는 중요한 계기"라며 "세대와 분야를 아우르는 연대 속에서 지속 가능한 공동체를 만들어 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>