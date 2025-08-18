디즈니 아태 지역 DTC 총괄에 토니 자메츠코프스키

"넷플릭스, 유튜브서 경력 쌓은 전문가"

월트디즈니 컴퍼니는 아시아태평양 지역 DTC 부문 총괄 수석부사장에 토니 자메츠코프스키 전 넷플릭스 아태지역 부사장 겸 지역 공동 총괄 및 파트너십 부문 총괄을 선임했다고 18일 밝혔다.

토니 자메츠코프스키 월트디즈니 컴퍼니 아시아태평양 지역 DTC 부문 총괄 수석부사장 AD 원본보기 아이콘

파리 워너브라더스 인터내셔널 텔레비전을 통해 콘텐츠 업계에 입문한 자메츠코프스키 신임 수석부사장은 과거 유튜브에서 주요 임원으로 재직하며 아태지역 내 음악 사업을 성공적으로 구축했다. 넷플릭스에서는 아태지역 사업 초창기부터 9년간 전략적 파트너십 및 멀티채널 캠페인을 통해 시장 확장을 주도했다.

디즈니는 "미디어, 엔터테인먼트, 테크 분야에서 25년 이상 글로벌 경력을 쌓은 전문가"라며 "아태지역 전역에서 디즈니의 스트리밍 비즈니스 성장과 발전을 이끌 예정"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



