본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

디즈니 아태 지역 DTC 총괄에 토니 자메츠코프스키

이종길기자

입력2025.08.18 22:02

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"넷플릭스, 유튜브서 경력 쌓은 전문가"

월트디즈니 컴퍼니는 아시아태평양 지역 DTC 부문 총괄 수석부사장에 토니 자메츠코프스키 전 넷플릭스 아태지역 부사장 겸 지역 공동 총괄 및 파트너십 부문 총괄을 선임했다고 18일 밝혔다.


토니 자메츠코프스키 월트디즈니 컴퍼니 아시아태평양 지역 DTC 부문 총괄 수석부사장

토니 자메츠코프스키 월트디즈니 컴퍼니 아시아태평양 지역 DTC 부문 총괄 수석부사장

AD
원본보기 아이콘

파리 워너브라더스 인터내셔널 텔레비전을 통해 콘텐츠 업계에 입문한 자메츠코프스키 신임 수석부사장은 과거 유튜브에서 주요 임원으로 재직하며 아태지역 내 음악 사업을 성공적으로 구축했다. 넷플릭스에서는 아태지역 사업 초창기부터 9년간 전략적 파트너십 및 멀티채널 캠페인을 통해 시장 확장을 주도했다.

디즈니는 "미디어, 엔터테인먼트, 테크 분야에서 25년 이상 글로벌 경력을 쌓은 전문가"라며 "아태지역 전역에서 디즈니의 스트리밍 비즈니스 성장과 발전을 이끌 예정"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"한국인도 많이 찾는데…" 오사카 도톤보리 대형 화재로 2명 사망

'최악 노동법 위반' 800억대 벌금 나왔다…직원 1800명 해고한 이 항공사

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

새로운 이슈 보기