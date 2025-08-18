본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

진도군, 지역 현안 특별교부세 16억 확보

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.18 17:15

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

낙석위험 법면 보강·용수로 설치

진도군 청사.

진도군 청사.

AD
원본보기 아이콘

전남 진도군이 지역 주민의 안전과 정주 여건 강화를 위한 정부 특별교부세 16억 원을 확보했다.


군은 이번 교부세를 통해 ▲고군면 두목재 낙석위험 법면보강(12억 원) ▲진도읍 수유지구 용수로 설치공사(4억 원)를 추진한다고 19일 밝혔다.

특히 고군면 두목재 도로 구간은 통행량이 많은 주요 도로임에도 불구하고 급경사와 취약 지반으로 인해 낙석 사고 위험이 지속적으로 제기돼 왔다.


집중호우 시 토사 유출까지 발생해 차량과 보행자의 안전을 위협해온 만큼, 이번 사업을 통해 낙석 방지시설 설치 등 안전대책이 강화될 전망이다.


또한, 진도읍 수유지구는 가뭄 시 농업용수 부족으로 농가 불편이 잦았던 지역이다. 확보된 예산은 용수로 설치를 통한 영농활동 지원 및 생활환경 개선에 쓰일 예정이며, 재해 예방 효과도 기대된다.

김희수 진도군수는 "이번 특별교부세 확보는 군민 안전을 지키고 정주 여건을 개선하려는 진도군의 강한 의지를 보여주는 성과"라며, "군민의 염원에 신속하고 투명하게 대응해 안전한 지역 사회를 구현하겠다"고 밝혔다.


김 군수는 아울러 "특별교부세 확보에 많은 도움을 준 박지원 국회의원께 감사드린다"며 향후 사업 추진 의지도 함께 전했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

특검 "김건희, 대부분 진술거부권…간혹 '모른다, 기억 안 난다' 답변"

새로운 이슈 보기