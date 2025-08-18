본문 바로가기
부산 특수임무유공자회, 광복 80년 기념식·독립운동가 사진전 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.18 11:04

용두산 공원서 시민 대상 보훈행사… 나라사랑 정신 확산 다짐

대한민국특수임무유공자회 부산시지부(지부장 김석종)는 지난 15일 부산 용두산 공원에서 '광복 80년 기념식과 독립운동가 사진전'을 열었다.

부산 특수임무유공자회가 광복 80년 기념식·독립운동가 사진전을 열고 기념촬영하고 있다.

부산 특수임무유공자회가 광복 80년 기념식·독립운동가 사진전을 열고 기념촬영하고 있다.

이번 행사에서는 독립유공자 사진 자료와 안중근 의사의 유묵을 전시해 시민들이 역사적 의미를 직접 체감할 수 있도록 했다. 또 광복 80년 기념 부채와 안중근 의사 어록이 담긴 홍보물을 나눠주며 나라사랑 보훈 문화를 확산시키는 자리를 마련했다.


김석종 지부장은 "광복 80년의 뜻깊은 날을 맞아 선열들의 희생과 헌신을 기리며 시민들과 함께하는 행사를 준비했다"며 "나라사랑 정신을 되새기고 실천할 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
