본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성시, 청년월세지원사업 신청자 내달 5일까지 모집

정두환기자

입력2025.08.18 10:50

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

68명에 임차료 최대 90만원 지원

경기도 화성시는 청년들의 주거 안정을 위한 '청년 월세 지원 사업' 신청자를 다음 달 5일까지 모집한다.

화성시, 청년월세지원사업 신청자 내달 5일까지 모집
AD
원본보기 아이콘

모집 대상은 화성시에 거주하는 19~39세 무주택 청년 세대주다. ▲기준중위소득 120% 이하(세전 287만416원) ▲보증금 1억 원 이하 및 월세 50만 원 이하 화성시 주택 ▲2024년 1월 1일부터 신청일 사이 6개월 월세 납입 내역 등의 조건을 충족해야 한다.


지원 규모는 68명이며, 배점표에 따라 고득점자를 우선 선정한다. 지원 대상자로 선정되면 이미 납부한 임차료를 최대 90만원까지 지원한다.

다만 ▲해당 사업 선정자 ▲국민기초생활수급권자(교육급여 대상자는 신청 가능) ▲공공임대 거주자 ▲임차보증금만 있는 전세 거주자 ▲정부 또는 지자체 주거복지 사업에 참여 중인 청년 등은 제외된다.


희망자는 경기도 일자리재단 통합접수시스템 '잡아바어플라이'에서 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 내용은 화성시 홈페이지에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다.


정명근 화성시장은 "앞으로도 청년들의 주거 안정을 위해 다양한 지원 사업을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기